vitaliiangel написав:уже проходили в нулевых. Цена аренды привязана к зарплатам, а не стоимости квартиры. На периферии есть квартиры по 100куе которые сдают по 8-9 тыс грн. А те что па 50 куе сдают па 7 тыс грн.
йдем до ціни в 100 оренд
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Додано: Сер 07 сер, 2024 14:35
йдем до ціни в 100 оренд
Додано: Сер 07 сер, 2024 15:17
до 20 000 дол за квартиру з ремонтом і орендою 50 дол/міс.
потихеньку, помаленьку, але дійдемо!
При такому управлінні державою, людьми і ресурсами.
Через пару місяців популярною буде "двушка" з євроремонтом за 50 000, через чотири місяці - за 40 000. Через півроку, рік - за 30 000.
Так і переможемо!
П.С. Вже зараз 2к квартира з ремонтом за 60 000 - це "ремонт в подарунок".
Ринок швидко, швидко котиться вниз!
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