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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 сер, 2024 14:35
vitaliiangel написав: Frant написав:
Коли квартири з ремонтами будуть "па20", так здаватись вони будуть за 50 доларів/міс.
уже проходили в нулевых. Цена аренды привязана к зарплатам, а не стоимости квартиры. На периферии есть квартиры по 100куе которые сдают по 8-9 тыс грн. А те что па 50 куе сдают па 7 тыс грн.
йдем до ціни в 100 оренд
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Додано: Сер 07 сер, 2024 19:35
flyman написав: vitaliiangel написав: Frant написав:
Коли квартири з ремонтами будуть "па20", так здаватись вони будуть за 50 доларів/міс.
уже проходили в нулевых. Цена аренды привязана к зарплатам, а не стоимости квартиры. На периферии есть квартиры по 100куе которые сдают по 8-9 тыс грн. А те что па 50 куе сдают па 7 тыс грн.
йдем до ціни в 100 оренд
Так що, оренда квітки буде 3500ЄВРО на місяць? Ну... можливо.
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