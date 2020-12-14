Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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В новому 27-метровому відтинку тунелю метро між "Деміївською" та "Либідською" (Київ) вже є "підлога" (лоткова частина), дві стіни і стеля. Щоправда, стеля ще не така, як вона буде за проектом, але вже викладена з незйомних залізобетонних плит, які слугуватимуть за опалубку та ще будуть обетоновуватися зверху суцільним монолітом. А всередині монтують колію: https://www.youtube.com/watch?v=rKOBIX5-Lew
На майданчику, в котловані та в тунелі триває "генеральне прибирання": на поверхні готуються демонтувати розвантажувальну монолітну плиту, прибирають зайве обладнання та матеріали. Котлован теж спорожнів: посередині залишилися лише новий тунель та риштування навколо. Ну, а в тунелі після торкретування вичищають та вимітають залишки фіброцементної суміші, якої при такому способі зміцнення оправи скрізь залишається дуже багато.
З боку "Деміївської" та на всій протяжності нової ділянки тунелю фахівці-колійники розпочали монтаж рейок на сучасний вібропоглинаючий конструктив. Завдяки тому, що проектувальники ГК "АВТОСТРАДА" вирішили робити монолітну накривну плиту тунелю за допомогою саме незйомної опалубки, навіть під час бетонування її в тунелі зможуть працювати люди і робити різноманітну паралельну роботу.
Як ви побачите з відео, все ведеться до того, що в вересні цього року рух поїздів метро цією ділянкою "синьої лінії" може бути відновлений.
kingkongovets написав:В новому 27-метровому відтинку тунелю метро між "Деміївською" та "Либідською" (Київ) вже є "підлога" (лоткова частина), дві стіни і стеля. Щоправда, стеля ще не така, як вона буде за проектом, але вже викладена з незйомних залізобетонних плит, які слугуватимуть за опалубку та ще будуть обетоновуватися зверху суцільним монолітом. А всередині монтують колію: https://www.youtube.com/watch?v=rKOBIX5-Lew
На майданчику, в котловані та в тунелі триває "генеральне прибирання": на поверхні готуються демонтувати розвантажувальну монолітну плиту, прибирають зайве обладнання та матеріали. Котлован теж спорожнів: посередині залишилися лише новий тунель та риштування навколо. Ну, а в тунелі після торкретування вичищають та вимітають залишки фіброцементної суміші, якої при такому способі зміцнення оправи скрізь залишається дуже багато.
З боку "Деміївської" та на всій протяжності нової ділянки тунелю фахівці-колійники розпочали монтаж рейок на сучасний вібропоглинаючий конструктив. Завдяки тому, що проектувальники ГК "АВТОСТРАДА" вирішили робити монолітну накривну плиту тунелю за допомогою саме незйомної опалубки, навіть під час бетонування її в тунелі зможуть працювати люди і робити різноманітну паралельну роботу.
Як ви побачите з відео, все ведеться до того, що в вересні цього року рух поїздів метро цією ділянкою "синьої лінії" може бути відновлений.
(с) Павло Авдокушин
Юра гнус, павло авдокушин та інші шпеціалісти - навіщо вони тут?