vitaliiangel написав:уже проходили в нулевых. Цена аренды привязана к зарплатам, а не стоимости квартиры. На периферии есть квартиры по 100куе которые сдают по 8-9 тыс грн. А те что па 50 куе сдают па 7 тыс грн.
йдем до ціни в 100 оренд
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Додано: Сер 07 сер, 2024 14:35
йдем до ціни в 100 оренд
Додано: Сер 07 сер, 2024 19:35
Так що, оренда квітки буде 3500ЄВРО на місяць? Ну... можливо.
Додано: Сер 07 сер, 2024 21:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В новому 27-метровому відтинку тунелю метро між "Деміївською" та "Либідською" (Київ) вже є "підлога" (лоткова частина), дві стіни і стеля. Щоправда, стеля ще не така, як вона буде за проектом, але вже викладена з незйомних залізобетонних плит, які слугуватимуть за опалубку та ще будуть обетоновуватися зверху суцільним монолітом. А всередині монтують колію:
На майданчику, в котловані та в тунелі триває "генеральне прибирання": на поверхні готуються демонтувати розвантажувальну монолітну плиту, прибирають зайве обладнання та матеріали. Котлован теж спорожнів: посередині залишилися лише новий тунель та риштування навколо. Ну, а в тунелі після торкретування вичищають та вимітають залишки фіброцементної суміші, якої при такому способі зміцнення оправи скрізь залишається дуже багато.
З боку "Деміївської" та на всій протяжності нової ділянки тунелю фахівці-колійники розпочали монтаж рейок на сучасний вібропоглинаючий конструктив. Завдяки тому, що проектувальники ГК "АВТОСТРАДА" вирішили робити монолітну накривну плиту тунелю за допомогою саме незйомної опалубки, навіть під час бетонування її в тунелі зможуть працювати люди і робити різноманітну паралельну роботу.
Як ви побачите з відео, все ведеться до того, що в вересні цього року рух поїздів метро цією ділянкою "синьої лінії" може бути відновлений.
(с) Павло Авдокушин
Додано: Сер 07 сер, 2024 23:17
кавалірка на колесах
https://news.finance.ua/ua/nissan-vypustyv-nedorohyy-dim-na-kolesah-foto-video
Додано: Сер 07 сер, 2024 23:45
А що, навіть під метраж твій підходить Вигідна штука - вдень їздиш, вночі здаєш погодинно. Наприклад, коханцям. Можна кожного разу в різних локаціях. Додатково можна здавати разом з коханкою/коханцем напрокат
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