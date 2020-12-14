vitaliiangel написав:уже проходили в нулевых. Цена аренды привязана к зарплатам, а не стоимости квартиры. На периферии есть квартиры по 100куе которые сдают по 8-9 тыс грн. А те что па 50 куе сдают па 7 тыс грн.
йдем до ціни в 100 оренд
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 сер, 2024 14:35
йдем до ціни в 100 оренд
Додано: Сер 07 сер, 2024 19:35
Так що, оренда квітки буде 3500ЄВРО на місяць? Ну... можливо.
Додано: Сер 07 сер, 2024 21:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В новому 27-метровому відтинку тунелю метро між "Деміївською" та "Либідською" (Київ) вже є "підлога" (лоткова частина), дві стіни і стеля. Щоправда, стеля ще не така, як вона буде за проектом, але вже викладена з незйомних залізобетонних плит, які слугуватимуть за опалубку та ще будуть обетоновуватися зверху суцільним монолітом. А всередині монтують колію:
На майданчику, в котловані та в тунелі триває "генеральне прибирання": на поверхні готуються демонтувати розвантажувальну монолітну плиту, прибирають зайве обладнання та матеріали. Котлован теж спорожнів: посередині залишилися лише новий тунель та риштування навколо. Ну, а в тунелі після торкретування вичищають та вимітають залишки фіброцементної суміші, якої при такому способі зміцнення оправи скрізь залишається дуже багато.
З боку "Деміївської" та на всій протяжності нової ділянки тунелю фахівці-колійники розпочали монтаж рейок на сучасний вібропоглинаючий конструктив. Завдяки тому, що проектувальники ГК "АВТОСТРАДА" вирішили робити монолітну накривну плиту тунелю за допомогою саме незйомної опалубки, навіть під час бетонування її в тунелі зможуть працювати люди і робити різноманітну паралельну роботу.
Як ви побачите з відео, все ведеться до того, що в вересні цього року рух поїздів метро цією ділянкою "синьої лінії" може бути відновлений.
(с) Павло Авдокушин
Додано: Сер 07 сер, 2024 23:17
кавалірка на колесах
https://news.finance.ua/ua/nissan-vypustyv-nedorohyy-dim-na-kolesah-foto-video
Додано: Сер 07 сер, 2024 23:45
А що, навіть під метраж твій підходить Вигідна штука - вдень їздиш, вночі здаєш погодинно. Наприклад, коханцям. Можна кожного разу в різних локаціях. Додатково можна здавати разом з коханкою/коханцем напрокат
Додано: Чет 08 сер, 2024 09:16
Сейчас как раз то время когда надо покупать недв. в Киеве и Львове. Всё равно альтернатив фантикам нет. Но, а если есть возможность выезжать за границу, то можно рассмотреть Болгарию на побережье. Там можно ещё найти за 50-60тыс студию прибл 50кв.м с ремонтом. Июнь - сент. сдают по 1100-1200ев. в мес. В ост. мес. по 500ев. Есть ещё Турция, но цены там....уже в разы выше.
Всё что пишут знатоки в кавычках про не рент. недвиж, то они не работают в этом секторе или нет денег для покупки и несут хрень на форуме.
Додано: Чет 08 сер, 2024 09:24
Для кого это строят? Для новой власти?
ККЦ, ты написал бы от себя, коротко и ясно: "Украинская быдло-элита, эти конченные уроды, во время войны дерибанят бюджет так же, как они до этого дерибанили 30 лет мирного времени.
Клептократы, никчемные и тупые воры, не могут остановиться в своем воровстве.
Наладить производство баллистических ракет на подземных заводах, или гаубиц, или снарядов, или заставить бюджетников плести сети и точить мины в гаражах - эти дегенераты не могут. Повести бойцов в атаку, за собой - не хотят, трусливые сволочи-дерибанщики.
Посему, будущее этой территории совершенно четко и понятно - для украинской быдло элиты - там нет места!
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