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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11893118941189511896
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 14:35

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Коли квартири з ремонтами будуть "па20", так здаватись вони будуть за 50 доларів/міс.
уже проходили в нулевых. Цена аренды привязана к зарплатам, а не стоимости квартиры. На периферии есть квартиры по 100куе которые сдают по 8-9 тыс грн. А те что па 50 куе сдают па 7 тыс грн.

йдем до ціни в 100 оренд
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 19:35

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Коли квартири з ремонтами будуть "па20", так здаватись вони будуть за 50 доларів/міс.
уже проходили в нулевых. Цена аренды привязана к зарплатам, а не стоимости квартиры. На периферии есть квартиры по 100куе которые сдают по 8-9 тыс грн. А те что па 50 куе сдают па 7 тыс грн.

йдем до ціни в 100 оренд

Так що, оренда квітки буде 3500ЄВРО на місяць? Ну... можливо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 21:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В новому 27-метровому відтинку тунелю метро між "Деміївською" та "Либідською" (Київ) вже є "підлога" (лоткова частина), дві стіни і стеля. Щоправда, стеля ще не така, як вона буде за проектом, але вже викладена з незйомних залізобетонних плит, які слугуватимуть за опалубку та ще будуть обетоновуватися зверху суцільним монолітом. А всередині монтують колію: https://www.youtube.com/watch?v=rKOBIX5-Lew

На майданчику, в котловані та в тунелі триває "генеральне прибирання": на поверхні готуються демонтувати розвантажувальну монолітну плиту, прибирають зайве обладнання та матеріали. Котлован теж спорожнів: посередині залишилися лише новий тунель та риштування навколо. Ну, а в тунелі після торкретування вичищають та вимітають залишки фіброцементної суміші, якої при такому способі зміцнення оправи скрізь залишається дуже багато.

З боку "Деміївської" та на всій протяжності нової ділянки тунелю фахівці-колійники розпочали монтаж рейок на сучасний вібропоглинаючий конструктив. Завдяки тому, що проектувальники ГК "АВТОСТРАДА" вирішили робити монолітну накривну плиту тунелю за допомогою саме незйомної опалубки, навіть під час бетонування її в тунелі зможуть працювати люди і робити різноманітну паралельну роботу.

Як ви побачите з відео, все ведеться до того, що в вересні цього року рух поїздів метро цією ділянкою "синьої лінії" може бути відновлений.

(с) Павло Авдокушин
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:17

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Вже зараз 2к квартира з ремонтом за 60 000 - це "ремонт в подарунок".
Ринок швидко, швидко котиться вниз!
поскорей бы, хочу накупить крутых квартир с ремонтами па20 а потом сдавать.

кавалірка на колесах
https://news.finance.ua/ua/nissan-vypustyv-nedorohyy-dim-na-kolesah-foto-video
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 23:45

  flyman написав:кавалірка на колесах
https://news.finance.ua/ua/nissan-vypustyv-nedorohyy-dim-na-kolesah-foto-video

А що, навіть під метраж твій підходить :D Вигідна штука - вдень їздиш, вночі здаєш погодинно. Наприклад, коханцям. Можна кожного разу в різних локаціях. Додатково можна здавати разом з коханкою/коханцем напрокат
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 09:16

Сейчас как раз то время когда надо покупать недв. в Киеве и Львове. Всё равно альтернатив фантикам нет. Но, а если есть возможность выезжать за границу, то можно рассмотреть Болгарию на побережье. Там можно ещё найти за 50-60тыс студию прибл 50кв.м с ремонтом. Июнь - сент. сдают по 1100-1200ев. в мес. В ост. мес. по 500ев. Есть ещё Турция, но цены там....уже в разы выше.
Всё что пишут знатоки в кавычках про не рент. недвиж, то они не работают в этом секторе или нет денег для покупки и несут хрень на форуме.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:45

Формула успіха: курчата, курка, яйця і не в одну корзину

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас как раз то время когда надо покупать недв. в Киеве и Львове. Всё равно альтернатив фантикам нет. Но, а если есть возможность выезжать за границу, то можно рассмотреть Болгарию на побережье. Там можно ещё найти за 50-60тыс студию прибл 50кв.м с ремонтом. Июнь - сент. сдают по 1100-1200ев. в мес. В ост. мес. по 500ев. Есть ещё Турция, но цены там....уже в разы выше.
Всё что пишут знатоки в кавычках про не рент. недвиж, то они не работают в этом секторе или нет денег для покупки и несут хрень на форуме.

диверсифікація: два яєчка в одну кошолку КРЖН, два в іншу оКРЖН, ще трохи в ОВДП, тудам-сюдам (не путати "в Судан"), трохи посилкою в майбутнє, а там і курчатка на підході ... от так курочка по зернятку і далі знову нові золоті яєчка "як з куща", і так до нескінченності
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 10:59

flyman


диверсифікація: два яєчка в одну кошолку КРЖН, два в іншу оКРЖН, ще трохи в ОВДП, тудам-сюдам (не путати "в Судан"), трохи посилкою в майбутнє, а там і курчатка на підході ... от так курочка по зернятку і далі знову нові золоті яєчка "як з куща", і так до нескінченності


Переклад:
Купляємо нахалбуди в отстійних локаціях - закриваємо «на консервацію», бо «не хочуть орендувати».
В 2023 фіксуємо відʼємний прибуток по гривневим овгз, купленим а 2022 році
Заходимо в 2024 в нові овгз (бо любим оці відчуття різносторонні) і на літо 2024 фіксуємо отріцатєльний дохід. На травень 2025 у курчат і дзьбики відпадуть.

Список банків, з якими сходив в ФГВФО згадувати не будемо, хто старе згадає..
А в решті все добре, включно з мріями про філіпіни і депозит в Польщі «на сохранєніі».
Hotab
 
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