vitaliiangel написав:уже проходили в нулевых. Цена аренды привязана к зарплатам, а не стоимости квартиры. На периферии есть квартиры по 100куе которые сдают по 8-9 тыс грн. А те что па 50 куе сдают па 7 тыс грн.
йдем до ціни в 100 оренд
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 сер, 2024 14:35
йдем до ціни в 100 оренд
Додано: Сер 07 сер, 2024 19:35
Так що, оренда квітки буде 3500ЄВРО на місяць? Ну... можливо.
Додано: Сер 07 сер, 2024 21:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В новому 27-метровому відтинку тунелю метро між "Деміївською" та "Либідською" (Київ) вже є "підлога" (лоткова частина), дві стіни і стеля. Щоправда, стеля ще не така, як вона буде за проектом, але вже викладена з незйомних залізобетонних плит, які слугуватимуть за опалубку та ще будуть обетоновуватися зверху суцільним монолітом. А всередині монтують колію:
На майданчику, в котловані та в тунелі триває "генеральне прибирання": на поверхні готуються демонтувати розвантажувальну монолітну плиту, прибирають зайве обладнання та матеріали. Котлован теж спорожнів: посередині залишилися лише новий тунель та риштування навколо. Ну, а в тунелі після торкретування вичищають та вимітають залишки фіброцементної суміші, якої при такому способі зміцнення оправи скрізь залишається дуже багато.
З боку "Деміївської" та на всій протяжності нової ділянки тунелю фахівці-колійники розпочали монтаж рейок на сучасний вібропоглинаючий конструктив. Завдяки тому, що проектувальники ГК "АВТОСТРАДА" вирішили робити монолітну накривну плиту тунелю за допомогою саме незйомної опалубки, навіть під час бетонування її в тунелі зможуть працювати люди і робити різноманітну паралельну роботу.
Як ви побачите з відео, все ведеться до того, що в вересні цього року рух поїздів метро цією ділянкою "синьої лінії" може бути відновлений.
(с) Павло Авдокушин
Додано: Сер 07 сер, 2024 23:17
кавалірка на колесах
https://news.finance.ua/ua/nissan-vypustyv-nedorohyy-dim-na-kolesah-foto-video
Додано: Сер 07 сер, 2024 23:45
А що, навіть під метраж твій підходить Вигідна штука - вдень їздиш, вночі здаєш погодинно. Наприклад, коханцям. Можна кожного разу в різних локаціях. Додатково можна здавати разом з коханкою/коханцем напрокат
Додано: Чет 08 сер, 2024 09:16
Сейчас как раз то время когда надо покупать недв. в Киеве и Львове. Всё равно альтернатив фантикам нет. Но, а если есть возможность выезжать за границу, то можно рассмотреть Болгарию на побережье. Там можно ещё найти за 50-60тыс студию прибл 50кв.м с ремонтом. Июнь - сент. сдают по 1100-1200ев. в мес. В ост. мес. по 500ев. Есть ещё Турция, но цены там....уже в разы выше.
Всё что пишут знатоки в кавычках про не рент. недвиж, то они не работают в этом секторе или нет денег для покупки и несут хрень на форуме.
Додано: Чет 08 сер, 2024 10:45
Формула успіха: курчата, курка, яйця і не в одну корзину
диверсифікація: два яєчка в одну кошолку КРЖН, два в іншу оКРЖН, ще трохи в ОВДП, тудам-сюдам (не путати "в Судан"), трохи посилкою в майбутнє, а там і курчатка на підході ... от так курочка по зернятку і далі знову нові золоті яєчка "як з куща", і так до нескінченності
Додано: Чет 08 сер, 2024 10:59
flyman
Переклад:
Купляємо нахалбуди в отстійних локаціях - закриваємо «на консервацію», бо «не хочуть орендувати».
В 2023 фіксуємо відʼємний прибуток по гривневим овгз, купленим а 2022 році
Заходимо в 2024 в нові овгз (бо любим оці відчуття різносторонні) і на літо 2024 фіксуємо отріцатєльний дохід. На травень 2025 у курчат і дзьбики відпадуть.
Список банків, з якими сходив в ФГВФО згадувати не будемо, хто старе згадає..
А в решті все добре, включно з мріями про філіпіни і депозит в Польщі «на сохранєніі».
Додано: Чет 08 сер, 2024 11:26
Не играю в ОВДП. Занимаюсь чисто арендой недв. жилой и неж. в Украине и за рубежом. Уже лет 20 и не вижу в этом минус. Аренда и стоимость недв. только выросли. Хотя был спад в 2008 - 2010г., Но недв. и аренда это не на мес., а бизнес на долгие годы.
Недв. не плохое вложение фантиков.
Додано: Чет 08 сер, 2024 11:43
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
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