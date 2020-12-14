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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11894118951189611897
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 11:54

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Занимаюсь чисто арендой недв. жилой и неж. в Украине и за рубежом.
Якщо говорити про Україну, то де більше плюсів і прибутку - в житловій, чи в комерційній нерухомості?
І які саме плюси?

Флаймен, ти теж давно займаєшся жилою і нежилою нерухомістю в Україні і на Філіпінах. мабуть, ти вже мега-експерт в цих питаннях.
Де вигідніше? Які мінуси? дякую за розгалужену відповідь!
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