Флаймен, ти теж давно займаєшся жилою і нежилою нерухомістю в Україні і на Філіпінах. мабуть, ти вже мега-експерт в цих питаннях.
Можеш вилізти з свого дупла?
Де вигідніше купляти? Які мінуси? дякую за розгалужену (докладну) відповідь!
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Додано: Чет 08 сер, 2024 11:54
Флаймен, ти теж давно займаєшся жилою і нежилою нерухомістю в Україні і на Філіпінах. мабуть, ти вже мега-експерт в цих питаннях.
Можеш вилізти з свого дупла?
Де вигідніше купляти? Які мінуси? дякую за розгалужену (докладну) відповідь!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 08 сер, 2024 13:57, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 08 сер, 2024 13:01
Правільно - за розлогу відповідь. 😏
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