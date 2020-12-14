Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Игорь Алексеевич написав:Занимаюсь чисто арендой недв. жилой и неж. в Украине и за рубежом.
Якщо говорити про Україну, то де більше плюсів і прибутку - в житловій, чи в комерційній нерухомості? І які саме плюси?
Флаймен, ти теж давно займаєшся жилою і нежилою нерухомістю в Україні і на Філіпінах. мабуть, ти вже мега-експерт в цих питаннях. Можеш вилізти з свого дупла? Де вигідніше купляти? Які мінуси? дякую за розгалужену (докладну) відповідь!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 08 сер, 2024 13:57, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич написав:Занимаюсь чисто арендой недв. жилой и неж. в Украине и за рубежом.
Якщо говорити про Україну, то де більше плюсів і прибутку - в житловій, чи в комерційній нерухомості? І які саме плюси?
Флаймен, ти теж давно займаєшся жилою і нежилою нерухомістю в Україні і на Філіпінах. мабуть, ти вже мега-експерт в цих питаннях. Можеш вилізти з свого дупла? Де вигідніше купляти? Які мінуси? дякую за розгалужену (докладну) відповідь!
Вже прикупив всю Польщу, переходить потроху до сіл під Тернополем.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 сер, 2024 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Якщо говорити про Україну, то де більше плюсів і прибутку - в житловій, чи в комерційній нерухомості? І які саме плюси?
Флаймен, ти теж давно займаєшся жилою і нежилою нерухомістю в Україні і на Філіпінах. мабуть, ти вже мега-експерт в цих питаннях. Можеш вилізти з свого дупла? Де вигідніше купляти? Які мінуси? дякую за розгалужену (докладну) відповідь!
Вже прикупив всю Польщу, переходить потроху до сіл під Тернополем.
Цікава валюта у нашого пацюка. Не долари, не злоті, не гривні! А трудодні, як в радянських колгоспах 1930-х..1960-х років.
Hotab написав:Frant Так по факту за трудодні і працював. За 7 років його мав весь Щецин впізнавати і просити знижку на оренду. А маємо халамидник нахалбудівський під Бучою , який «поки що зачинено, не орендують ».
Цікаво, що польські 2к квартири, які він майже купив, мають 40 м2. Тобто це навіть не "хрущовки", а щось мале, страшне, убоге і з унітазом на кухні. Адскій неліквід!
Игорь Алексеевич написав:Сейчас как раз то время когда надо покупать недв. в Киеве и Львове. Всё равно альтернатив фантикам нет. Но, а если есть возможность выезжать за границу, то можно рассмотреть Болгарию на побережье. Там можно ещё найти за 50-60тыс студию прибл 50кв.м с ремонтом. Июнь - сент. сдают по 1100-1200ев. в мес. В ост. мес. по 500ев. Есть ещё Турция, но цены там....уже в разы выше. Всё что пишут знатоки в кавычках про не рент. недвиж, то они не работают в этом секторе или нет денег для покупки и несут хрень на форуме.
знакомые как раз сейчас там второй месяц, на побережье, говорят платят 350ойро/мес без коммунали врут наверное
Hotab написав:Frant Так по факту за трудодні і працював. За 7 років його мав весь Щецин впізнавати і просити знижку на оренду. А маємо халамидник нахалбудівський під Бучою , який «поки що зачинено, не орендують ».
Цікаво, що польські 2к квартири, які він майже купив, мають 40 м2. Тобто це навіть не "хрущовки", а щось мале, страшне, убоге і з унітазом на кухні. Адскій неліквід!
2-к в Польщі - це 1к по нашому і 1+1 по турецькому. Тобто 1 кімната і кухня.