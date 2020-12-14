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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11894118951189611897
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 11:54

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Занимаюсь чисто арендой недв. жилой и неж. в Украине и за рубежом.
Якщо говорити про Україну, то де більше плюсів і прибутку - в житловій, чи в комерційній нерухомості?
І які саме плюси?

Флаймен, ти теж давно займаєшся жилою і нежилою нерухомістю в Україні і на Філіпінах. мабуть, ти вже мега-експерт в цих питаннях.
Можеш вилізти з свого дупла?
Де вигідніше купляти? Які мінуси? дякую за розгалужену (докладну) відповідь!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 08 сер, 2024 13:57, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 13:01

  Frant написав:
  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Занимаюсь чисто арендой недв. жилой и неж. в Украине и за рубежом.
Якщо говорити про Україну, то де більше плюсів і прибутку - в житловій, чи в комерційній нерухомості?
І які саме плюси?

Флаймен, ти теж давно займаєшся жилою і нежилою нерухомістю в Україні і на Філіпінах. мабуть, ти вже мега-експерт в цих питаннях.
Де вигідніше? Які мінуси? дякую за розгалужену відповідь!

Правільно - за розлогу відповідь. 😏
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 17:29

Наша рубрика «паровозик который мог»)))

  Frant написав:
  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Занимаюсь чисто арендой недв. жилой и неж. в Украине и за рубежом.
Якщо говорити про Україну, то де більше плюсів і прибутку - в житловій, чи в комерційній нерухомості?
І які саме плюси?

Флаймен, ти теж давно займаєшся жилою і нежилою нерухомістю в Україні і на Філіпінах. мабуть, ти вже мега-експерт в цих питаннях.
Можеш вилізти з свого дупла?
Де вигідніше купляти? Які мінуси? дякую за розгалужену (докладну) відповідь!


Вже прикупив всю Польщу, переходить потроху до сіл під Тернополем.
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Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 сер, 2024 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 17:34

  Hotab написав:
  Frant написав:
  Успіх написав:Якщо говорити про Україну, то де більше плюсів і прибутку - в житловій, чи в комерційній нерухомості?
І які саме плюси?

Флаймен, ти теж давно займаєшся жилою і нежилою нерухомістю в Україні і на Філіпінах. мабуть, ти вже мега-експерт в цих питаннях.
Можеш вилізти з свого дупла?
Де вигідніше купляти? Які мінуси? дякую за розгалужену (докладну) відповідь!


Вже прикупив всю Польщу, переходить потроху до сіл під Тернополем.
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Цікава валюта у нашого пацюка.
Не долари, не злоті, не гривні!
А трудодні, як в радянських колгоспах 1930-х..1960-х років.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 17:39

Frant
Так по факту за трудодні і працював. За 7 років його мав весь Щецин впізнавати і просити знижку на оренду.
А маємо халамидник нахалбудівський під Бучою , який «поки що зачинено, не орендують ».
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 18:43

  Hotab написав:Frant
Так по факту за трудодні і працював. За 7 років його мав весь Щецин впізнавати і просити знижку на оренду.
А маємо халамидник нахалбудівський під Бучою , який «поки що зачинено, не орендують ».

Цікаво, що польські 2к квартири, які він майже купив, мають 40 м2. Тобто це навіть не "хрущовки", а щось мале, страшне, убоге і з унітазом на кухні.
Адскій неліквід!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 19:40

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас как раз то время когда надо покупать недв. в Киеве и Львове. Всё равно альтернатив фантикам нет. Но, а если есть возможность выезжать за границу, то можно рассмотреть Болгарию на побережье. Там можно ещё найти за 50-60тыс студию прибл 50кв.м с ремонтом. Июнь - сент. сдают по 1100-1200ев. в мес. В ост. мес. по 500ев. Есть ещё Турция, но цены там....уже в разы выше.
Всё что пишут знатоки в кавычках про не рент. недвиж, то они не работают в этом секторе или нет денег для покупки и несут хрень на форуме.

знакомые как раз сейчас там второй месяц, на побережье, говорят платят 350ойро/мес без коммунали
врут наверное :mrgreen:

кстати подскажите где можно купить бакс ПА37,5 :?:
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Прохожий написав:знакомые как раз сейчас там второй месяц, на побережье, говорят платят 350ойро/мес без коммунали
врут наверное
350 евро цен таких нет. может в палатке арендуют?. Вы посмотрите на цены на туры в Болгарию и потом будем обсуждать аренду квартир. Пусть знакомые напишут, что арендуют именно, какие условия, город...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:13

  Frant написав:
  Hotab написав:Frant
Так по факту за трудодні і працював. За 7 років його мав весь Щецин впізнавати і просити знижку на оренду.
А маємо халамидник нахалбудівський під Бучою , який «поки що зачинено, не орендують ».

Цікаво, що польські 2к квартири, які він майже купив, мають 40 м2. Тобто це навіть не "хрущовки", а щось мале, страшне, убоге і з унітазом на кухні.
Адскій неліквід!

2-к в Польщі - це 1к по нашому і 1+1 по турецькому. Тобто 1 кімната і кухня.
BIGor
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