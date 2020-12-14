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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11895118961189711898
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:35

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ІА - це ще один вітальєн, тільки на мінімалках
там після купівлі нахалбуду войцеха нема жодних питань
не підгодовуйте троля, майте совість
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:39

  kingkongovets написав:ІА - це ще один вітальєн, тільки на мінімалках
там після купівлі нахалбуду войцеха нема жодних питань
не підгодовуйте троля, майте совість

Куди мінімальніше((

  vitaliiangel написав:И.А. к счастью, такой дурью не страдает. Считаю его порядочным человеком и прошу уважать.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:51

  kingkongovets написав:ІА - це ще один вітальєн, тільки на мінімалках
там після купівлі нахалбуду войцеха нема жодних питань
не підгодовуйте троля, майте совість

Що купив?
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 20:56

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:
  kingkongovets написав:ІА - це ще один вітальєн, тільки на мінімалках
там після купівлі нахалбуду войцеха нема жодних питань
не підгодовуйте троля, майте совість

Куди мінімальніше((

  vitaliiangel написав:И.А. к счастью, такой дурью не страдает. Считаю его порядочным человеком и прошу уважать.

Сразу видно пишет пенс., который имеет дачу с грядками овощей для консервац. на зиму)) Какая там недв., дом - огород - дом - комп.))


Та і курс на літо було видно. Але чи окуляри підзапотіли, чи цифри зі школи були не всі вивчені, не розпізнав їх на дні кавової філіжанки перемішуючи гущу.
Ще як варіант філологічні помилки (після грубих орфографічних воно і не диво)… Тобто персонаж плутає «дивлюсь» і «бачу». Тому що дивитись творець не обділив, а от «бачити» тут серйозні проблеми.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:ІА - це ще один вітальєн, тільки на мінімалках
там після купівлі нахалбуду войцеха нема жодних питань
не підгодовуйте троля, майте совість

Що купив?
та шось там ніби в районі Аварійного, Чернігівської та Дарницької площі якщо не помиляюсь
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 21:17

  kingkongovets написав:
UA написав:
  kingkongovets написав:ІА - це ще один вітальєн, тільки на мінімалках
там після купівлі нахалбуду войцеха нема жодних питань
не підгодовуйте троля, майте совість

Що купив?
та шось там ніби в районі Аварійного, Чернігівської та Дарницької площі якщо не помиляюсь

вул. Лохвицька
Войцех з часом змінив адресу, бо воно якось натякало
UA
 
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