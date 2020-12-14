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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 сер, 2024 20:35
ІА - це ще один вітальєн, тільки на мінімалках
там після купівлі нахалбуду войцеха нема жодних питань
не підгодовуйте троля, майте совість
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kingkongovets
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Додано: Чет 08 сер, 2024 20:39
kingkongovets написав:
ІА - це ще один вітальєн, тільки на мінімалках
там після купівлі нахалбуду войцеха нема жодних питань
не підгодовуйте троля, майте совість
Куди мінімальніше((
vitaliiangel написав:
И.А. к счастью, такой дурью не страдает. Считаю его порядочным человеком и прошу уважать.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 20:51
kingkongovets написав:
ІА - це ще один вітальєн, тільки на мінімалкахтам після купівлі нахалбуду войцеха
нема жодних питань
не підгодовуйте троля, майте совість
Що купив?
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Додано: Чет 08 сер, 2024 20:56
Игорь Алексеевич написав:
Сразу видно
Hotab написав: kingkongovets написав:
ІА - це ще один вітальєн, тільки на мінімалках
там після купівлі нахалбуду войцеха нема жодних питань
не підгодовуйте троля, майте совість
Куди мінімальніше((
vitaliiangel написав:
И.А. к счастью, такой дурью не страдает. Считаю его порядочным человеком и прошу уважать.
пишет пенс., который имеет дачу с грядками овощей для консервац. на зиму)) Какая там недв., дом - огород - дом - комп.))
Та і курс на літо було видно. Але чи окуляри підзапотіли, чи цифри зі школи були не всі вивчені, не розпізнав їх на дні кавової філіжанки перемішуючи гущу.
Ще як варіант філологічні помилки (після грубих орфографічних воно і не диво)… Тобто персонаж плутає «дивлюсь» і «бачу». Тому що дивитись творець не обділив, а от «бачити» тут серйозні проблеми.
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Додано: Чет 08 сер, 2024 21:03
UA написав: kingkongovets написав:
ІА - це ще один вітальєн, тільки на мінімалкахтам після купівлі нахалбуду войцеха
нема жодних питань
не підгодовуйте троля, майте совість
Що купив?
та шось там ніби в районі Аварійного, Чернігівської та Дарницької площі якщо не помиляюсь
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Додано: Чет 08 сер, 2024 21:17
kingkongovets написав: UA написав: kingkongovets написав:
ІА - це ще один вітальєн, тільки на мінімалкахтам після купівлі нахалбуду войцеха
нема жодних питань
не підгодовуйте троля, майте совість
Що купив?
та шось там ніби в районі Аварійного, Чернігівської та Дарницької площі якщо не помиляюсь
вул. Лохвицька
Войцех з часом змінив адресу, бо воно якось натякало
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UA
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Додано: Чет 08 сер, 2024 22:31
Игорь Алексеевич написав: Прохожий написав:
знакомые как раз сейчас там второй месяц, на побережье, говорят платят 350ойро/мес без коммунали
врут наверное
350 евро цен таких нет. может в палатке арендуют?. Вы посмотрите на цены на туры в Болгарию и потом будем обсуждать аренду квартир. Пусть знакомые напишут, что арендуют именно, какие условия, город...
Я в Албании орендоаал по 60 € в сутки, а если бы ту же квартиру орендоаал на долгосрок то было бы по 350€/в мес.
Они сами в Афинах живут.
Влом краткосрочной орендой заниматься. Квартира в основном пустая стоит.
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Bolt
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Додано: Чет 08 сер, 2024 22:59
Bolt
Я во Вльоре снимал еще дешевле.
Обычная однуха со всей техникой в новостное неподалеку от моря.
А в соседнем доме (это все 500м от моря) обед (тарелка свежего мяса на огне сжаренная при тебе, салат типа греческого, и бокал вина домашнего) был по курсу этак 5 долл. Там все местные мужики тусили (беседы, обед, вино/пиво) . Без какого либо намека на быдлячество. Этакая сиеста.
Меня смуглого с такой же смуглой барышней восприняли за Итальях))
Действие в 2021 году летом
Именно поплавать/понырять ездил на Химеру (через перевал) . А позагорать и во Вльоре было Ок.
Или 2-3 км в сторону на машине.
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Hotab
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_Klim
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