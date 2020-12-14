ІА - це ще один вітальєн, тільки на мінімалках
там після купівлі нахалбуду войцеха нема жодних питань
не підгодовуйте троля, майте совість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 сер, 2024 20:35
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ІА - це ще один вітальєн, тільки на мінімалках
там після купівлі нахалбуду войцеха нема жодних питань
не підгодовуйте троля, майте совість
Додано: Чет 08 сер, 2024 20:39
Додано: Чет 08 сер, 2024 20:51
Додано: Чет 08 сер, 2024 20:56
Та і курс на літо було видно. Але чи окуляри підзапотіли, чи цифри зі школи були не всі вивчені, не розпізнав їх на дні кавової філіжанки перемішуючи гущу.
Ще як варіант філологічні помилки (після грубих орфографічних воно і не диво)… Тобто персонаж плутає «дивлюсь» і «бачу». Тому що дивитись творець не обділив, а от «бачити» тут серйозні проблеми.
Додано: Чет 08 сер, 2024 21:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 08 сер, 2024 21:17
вул. Лохвицька
Войцех з часом змінив адресу, бо воно якось натякало
Додано: Чет 08 сер, 2024 22:31
Я в Албании орендоаал по 60 € в сутки, а если бы ту же квартиру орендоаал на долгосрок то было бы по 350€/в мес.
Они сами в Афинах живут.
Влом краткосрочной орендой заниматься. Квартира в основном пустая стоит.
Додано: Чет 08 сер, 2024 22:59
Bolt
Я во Вльоре снимал еще дешевле.
Обычная однуха со всей техникой в новостное неподалеку от моря.
А в соседнем доме (это все 500м от моря) обед (тарелка свежего мяса на огне сжаренная при тебе, салат типа греческого, и бокал вина домашнего) был по курсу этак 5 долл. Там все местные мужики тусили (беседы, обед, вино/пиво) . Без какого либо намека на быдлячество. Этакая сиеста.
Меня смуглого с такой же смуглой барышней восприняли за Итальях))
Действие в 2021 году летом
Именно поплавать/понырять ездил на Химеру (через перевал) . А позагорать и во Вльоре было Ок.
Или 2-3 км в сторону на машине.
Додано: Чет 08 сер, 2024 23:26
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А кто в Албанию ездит отдыхать?. Туристы в основном предпочитают Черногорию или Хорватию.
Албания по сервису отстаёт и народ не ездит туда. Лидеры летом для отдыха Турция, Египет, но кто любит жару, Черногория, Греция, Хорватия и замыкает Испания.
Зимой Мальдивы и Занзибар. Турция хороший отель ценник начинается от 1500евро на 7 дней на чел. Греция тоже практич. та же цена, но сервис отстаёт от Турции. Египет который раньше можно было полететь за 20тыс. грн. на двоих, то уже меньше 1000дол. на чел, можно и не рассчитывать. И то многим не понравится, т.к. сервис, еда и спиртное херня. Болгария ценник начинается от 1500евро на двоих в дешёвый отели. Поэтому кв. за 300 евро, это из области 21года. Или хавчик за 5дол, то лучше сидите дома. В той же Черногории люди если отдыхают 7 дней на завтраках, то 1000 дол. скидывают что бы отдохнуть, но не бегать по соточкам. И это наш турист, а европа гуляет в Черногории и Хорватии по взрослому с заказами яхт и ресторанами на берегу по вечерам. Для них 1000евро скинуть на отдых на 7-10 дней - бомж тур. Даже не встречал там таких бомжей
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 08 сер, 2024 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 сер, 2024 23:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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