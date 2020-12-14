Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:03

Hotab написав: Вам чимало людей на цьому форумі поставило просте питання «коли буде обіцяний вами курс 37.5 влітку 2024»? Вам чимало людей на цьому форумі поставило просте питання «коли буде обіцяний вами курс 37.5 влітку 2024»?

Но нет этого курса и что??. Иди Хотаб вешайся, а то курс 41,5)) Настоящий пенс с лавочки у дома. Почему хлеб стоит 25грн, а говорили не будет доржать, такие как ты обсуждают на огородахПозвони в НБУ и скажи почему курс 41,5, а на форумах ИА говорил про 37,5 летом. Один мне написал, что у него грн. практич. лимон лежало в банке и он полинял. Но что я мог ему ответить - ИДИОТ. Теперь второй из той же серии почему??? Ответ по качану))