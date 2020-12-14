Игорь Алексеевич
Крч Болт и Прохожий написдюнькали. Пон. Разобрались.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 сер, 2024 23:31
Игорь Алексеевич
Крч Болт и Прохожий написдюнькали. Пон. Разобрались.
Додано: Чет 08 сер, 2024 23:35
Додано: Чет 08 сер, 2024 23:47
Игорь Алексеевич
Про 37.5 влітку 2024 , чи про необхідність терміново брати нахалбуди без документів? Ви мене заплутали..
Додано: Чет 08 сер, 2024 23:49
Там сейчас тунель пробили под логарой, ток, что вообще быстро будет.
Но цены выросли на все.
На хорошем пляже два шезлонг с зонтом 20€
Я в этом году не смог попасть в те апартаменты куда постоянно ездил, поздно бронировать начал.
Так мне хозяин апартаментов квартиру своего друга сдал.
И то цена 80€ сутки для меня по 60.
Додано: Чет 08 сер, 2024 23:51
Вы действит пенс из....., которому запал курс 37,5 и он больше ничего не знает. Или просто нет денег и не может понять для чего люди отдыхают, покупают машины и квартиры. Или пьют кофе в кафе. Такие всегда пишут - какой отдых, какая Турция, на улице война а вы кофе пьёте. Всем срочно лечь и см. марафон.
Додано: Чет 08 сер, 2024 23:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В этом году все отели на лето в той же Турции европейцы забронировали ещё зимой. Хрен даже за 3500 дол. сегодня можно отдохнуть . Бомжатники есть, но там сервис - с тараканами в номере и на завтрак - напиток юпи. Все правильно, про что я и пишу 60 евро в сутки, это надо найти. В мес 1800евро. Или в среднем 2300 евро на мес. и всё занято
А то знатоки чули дзвин... и далее....продолжит Хотаб))
Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:01
Игорь Алексеевич
Які «такіє» і який звʼязок мого питання про курс влітку 2024 і тими, хто у вас питав про відпочинок?
Вам чимало людей на цьому форумі поставило просте питання «коли буде обіцяний вами курс 37.5 влітку 2024»?
Ви замість відповіді всіх звинувачуєте, що у них нема грошей, це все у вас питають пенсіонери і нероби. . Вам не здається трохи маячнею ваша позиція? Ви дійсно «зайшли в ті двері» , коли вирішили зареєструватись на цьому форумі??
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 сер, 2024 00:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Но нет этого курса и что??. Иди Хотаб вешайся, а то курс 41,5)) Настоящий пенс с лавочки у дома. Почему хлеб стоит 25грн, а говорили не будет доржать, такие как ты обсуждают на огородах
Позвони в НБУ и скажи почему курс 41,5, а на форумах ИА говорил про 37,5 летом. Один мне написал, что у него грн. практич. лимон лежало в банке и он полинял. Но что я мог ему ответить - ИДИОТ. Теперь второй из той же серии почему??? Ответ по качану))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 09 сер, 2024 00:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:09
Игорь Алексеевич
Як «што»?
Треба може людям, які запитують вас , щось адекватне відповісти? Не звинувачувати їх , що вони дурні, бідні, , що запамʼятали, а може все ж визнати помилку? Вас вчили визнавати помилки? Я маю на увазі свої помилки. Бо помилку того, хто вам обіцяв не подорожчання хліба ви легко визнали.
Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:11
Вспомнил картину - опять двойка. Иди хотаб на форум в совок и там есть идиоты с помилками , обещаниями, правописанием и т.д. Могу даже подсказать где. в ФБ - там правильное поколение из 70х и они обсуждают неделями про союз и мир- труд - май.
Пришёл хотаб насрал на ветке и так по всему форуму.
Постоянно у него срачь на всех ветках и постоянно он знаток с ответами из своего клуба дур...ов.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|