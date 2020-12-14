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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11896118971189811899
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 23:31

Игорь Алексеевич
Крч Болт и Прохожий написдюнькали. Пон. Разобрались.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 23:35

  Hotab написав:Игорь Алексеевич
Крч Болт и Прохожий написдюнькали. Пон. Разобрались.
На хрена мне разбираться в той теме которая мне не интересна или она не по моему профилю. А вот болваны всегда на всех страницах форума и постоянно пишут бред))
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 23:47

Игорь Алексеевич

Болваны.. постоянно пишут бред))


Про 37.5 влітку 2024 , чи про необхідність терміново брати нахалбуди без документів? Ви мене заплутали..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 23:49

  Hotab написав:Bolt
Я во Вльоре снимал еще дешевле.
Обычная однуха со всей техникой в новостное неподалеку от моря.
А в соседнем доме (это все 500м от моря) обед (тарелка свежего мяса на огне сжаренная при тебе, салат типа греческого, и бокал вина домашнего) был по курсу этак 5 долл. Там все местные мужики тусили (беседы, обед, вино/пиво) . Без какого либо намека на быдлячество. Этакая сиеста.
Меня смуглого с такой же смуглой барышней восприняли за Итальях))
Действие в 2021 году летом
Именно поплавать/понырять ездил на Химеру (через перевал) . А позагорать и во Вльоре было Ок.
Или 2-3 км в сторону на машине.

Там сейчас тунель пробили под логарой, ток, что вообще быстро будет.
Но цены выросли на все.
На хорошем пляже два шезлонг с зонтом 20€
Я в этом году не смог попасть в те апартаменты куда постоянно ездил, поздно бронировать начал.
Так мне хозяин апартаментов квартиру своего друга сдал.
И то цена 80€ сутки для меня по 60.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 23:51

  Hotab написав:Игорь Алексеевич

Болваны.. постоянно пишут бред))


Про 37.5, чи про необхідність терміново брати нахалбуди без документів? Ви мене заплутали..
Вы действит пенс из....., которому запал курс 37,5 и он больше ничего не знает. Или просто нет денег и не может понять для чего люди отдыхают, покупают машины и квартиры. Или пьют кофе в кафе. Такие всегда пишут - какой отдых, какая Турция, на улице война а вы кофе пьёте. Всем срочно лечь и см. марафон.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2024 23:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:Я в этом году не смог попасть в те апартаменты куда постоянно ездил, поздно бронировать начал.
Так мне хозяин апартаментов квартиру своего друга сдал.
И то цена 80€ сутки для меня по 60.
В этом году все отели на лето в той же Турции европейцы забронировали ещё зимой. Хрен даже за 3500 дол. сегодня можно отдохнуть . Бомжатники есть, но там сервис - с тараканами в номере и на завтрак - напиток юпи. Все правильно, про что я и пишу 60 евро в сутки, это надо найти. В мес 1800евро. Или в среднем 2300 евро на мес. и всё занято
А то знатоки чули дзвин... и далее....продолжит Хотаб))
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:01

Игорь Алексеевич


Такие всегда пишут - какой отдых, какая Турция, на улице война а вы кофе пьёте. Всем срочно лечь и см. марафон.


Які «такіє» і який звʼязок мого питання про курс влітку 2024 і тими, хто у вас питав про відпочинок?
Вам чимало людей на цьому форумі поставило просте питання «коли буде обіцяний вами курс 37.5 влітку 2024»?
Ви замість відповіді всіх звинувачуєте, що у них нема грошей, це все у вас питають пенсіонери і нероби. . Вам не здається трохи маячнею ваша позиція? Ви дійсно «зайшли в ті двері» , коли вирішили зареєструватись на цьому форумі??

https://youtube.com/shorts/kocU4acbiD8? ... iyHOn7maWi
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 сер, 2024 00:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Вам чимало людей на цьому форумі поставило просте питання «коли буде обіцяний вами курс 37.5 влітку 2024»?

Но нет этого курса и что??. Иди Хотаб вешайся, а то курс 41,5)) Настоящий пенс с лавочки у дома. Почему хлеб стоит 25грн, а говорили не будет доржать, такие как ты обсуждают на огородах :shock:
Позвони в НБУ и скажи почему курс 41,5, а на форумах ИА говорил про 37,5 летом. Один мне написал, что у него грн. практич. лимон лежало в банке и он полинял. Но что я мог ему ответить - ИДИОТ. Теперь второй из той же серии почему??? Ответ по качану))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 09 сер, 2024 00:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:09

Игорь Алексеевич

Но нет этого курса и что??.


Як «што»?
Треба може людям, які запитують вас , щось адекватне відповісти? Не звинувачувати їх , що вони дурні, бідні, , що запамʼятали, а може все ж визнати помилку? Вас вчили визнавати помилки? Я маю на увазі свої помилки. Бо помилку того, хто вам обіцяв не подорожчання хліба ви легко визнали. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 00:11

  Hotab написав:Игорь Алексеевич

Но нет этого курса и что??.


Як «што»?
Треба може людям, які запитують вас , щось адекватне відповісти? Не звинувачувати їх , що вони дурні, бідні, , що запамʼятали, а може все ж визнати помилку? Вас вчили визнавати помилки? Я маю на увазі свої помилки. Бо помилку того, хто вам обіцяв не подорожчання хліба ви легко визнали. :mrgreen:

Вспомнил картину - опять двойка. Иди хотаб на форум в совок и там есть идиоты с помилками , обещаниями, правописанием и т.д. :) Могу даже подсказать где. в ФБ - там правильное поколение из 70х и они обсуждают неделями про союз и мир- труд - май.
Пришёл хотаб насрал на ветке и так по всему форуму.
Постоянно у него срачь на всех ветках и постоянно он знаток с ответами из своего клуба дур...ов.
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