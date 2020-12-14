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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 сер, 2024 02:31
airmax78 написав: Игорь Алексеевич написав:
Я пишу именно про новострой и именно с ремонтом и мебелью. Хрущёвки и 9ти этажки там действит. всё стоит. Поэтому есть недв. которая и даром не нужна, а есть нормальные новострои, которую сразу можно сдать молодым людям за 12-15 тыс.грн. Новострой за 30тыс. дол. с ремонтом и мебелью можно брать уже сейчас и моментально сдать в аренду. Таких вариантов не так много и дешеветь они не будут. Недвиж. для аренды рассматривается как долг. вложение средств, поэтому на сегодня такие варианты более выгодны, чем держать у.е. в сундуке..
А з ремонтом та меблями за 300 тис. дол. США щось варто купувати?
Привет ухилянтам!
Шо, подешевело?
Было-ж 352 и в евро.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 02:56
Бетон написав:
очередное подтверждение тому, что криптовалюта это - скам. квартиры не обваливаются за ночь свечой вниз
Хоть и согласен насчет крипты...только
все обвалилось.
И старбаксы и МС и Нвидии и гуглы и даже индексы.
Единственное что, крипта может быть равна нулю, а нвидия видеокарты производит, а гугловским ютубом и поиском вся планета пользуется. и винда почти на каждом компе стоит.
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7
3
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