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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11897118981189911900
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 02:31

  airmax78 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я пишу именно про новострой и именно с ремонтом и мебелью. Хрущёвки и 9ти этажки там действит. всё стоит. Поэтому есть недв. которая и даром не нужна, а есть нормальные новострои, которую сразу можно сдать молодым людям за 12-15 тыс.грн. Новострой за 30тыс. дол. с ремонтом и мебелью можно брать уже сейчас и моментально сдать в аренду. Таких вариантов не так много и дешеветь они не будут. Недвиж. для аренды рассматривается как долг. вложение средств, поэтому на сегодня такие варианты более выгодны, чем держать у.е. в сундуке..

А з ремонтом та меблями за 300 тис. дол. США щось варто купувати?


Привет ухилянтам!
Шо, подешевело?
Было-ж 352 и в евро.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 02:56

  Бетон написав:очередное подтверждение тому, что криптовалюта это - скам. квартиры не обваливаются за ночь свечой вниз


Хоть и согласен насчет крипты...только
все обвалилось.
И старбаксы и МС и Нвидии и гуглы и даже индексы.
Единственное что, крипта может быть равна нулю, а нвидия видеокарты производит, а гугловским ютубом и поиском вся планета пользуется. и винда почти на каждом компе стоит.
rjkz
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Повідомлень: 16862
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8395 раз.
Подякували: 5289 раз.
 
Профіль
7
3
6
  #<1 ... 11897118981189911900
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