Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Bolt Я во Вльоре снимал еще дешевле. Обычная однуха со всей техникой в новостное неподалеку от моря. А в соседнем доме (это все 500м от моря) обед (тарелка свежего мяса на огне сжаренная при тебе, салат типа греческого, и бокал вина домашнего) был по курсу этак 5 долл. Там все местные мужики тусили (беседы, обед, вино/пиво) . Без какого либо намека на быдлячество. Этакая сиеста. Меня смуглого с такой же смуглой барышней восприняли за Итальях)) Действие в 2021 году летом Именно поплавать/понырять ездил на Химеру (через перевал) . А позагорать и во Вльоре было Ок. Или 2-3 км в сторону на машине.
Там сейчас тунель пробили под логарой, ток, что вообще быстро будет. Но цены выросли на все. На хорошем пляже два шезлонг с зонтом 20€ Я в этом году не смог попасть в те апартаменты куда постоянно ездил, поздно бронировать начал. Так мне хозяин апартаментов квартиру своего друга сдал. И то цена 80€ сутки для меня по 60.
Bolt написав:Я в этом году не смог попасть в те апартаменты куда постоянно ездил, поздно бронировать начал. Так мне хозяин апартаментов квартиру своего друга сдал. И то цена 80€ сутки для меня по 60.
В этом году все отели на лето в той же Турции европейцы забронировали ещё зимой. Хрен даже за 3500 дол. сегодня можно отдохнуть . Бомжатники есть, но там сервис - с тараканами в номере и на завтрак - напиток юпи. Все правильно, про что я и пишу 60 евро в сутки, это надо найти. В мес 1800евро. Или в среднем 2300 евро на мес. и всё занято А то знатоки чули дзвин... и далее....продолжит Хотаб))
Такие всегда пишут - какой отдых, какая Турция, на улице война а вы кофе пьёте. Всем срочно лечь и см. марафон.
Які «такіє» і який звʼязок мого питання про курс влітку 2024 і тими, хто у вас питав про відпочинок? Вам чимало людей на цьому форумі поставило просте питання «коли буде обіцяний вами курс 37.5 влітку 2024»? Ви замість відповіді всіх звинувачуєте, що у них нема грошей, це все у вас питають пенсіонери і нероби. . Вам не здається трохи маячнею ваша позиція? Ви дійсно «зайшли в ті двері» , коли вирішили зареєструватись на цьому форумі??
Як «што»? Треба може людям, які запитують вас , щось адекватне відповісти? Не звинувачувати їх , що вони дурні, бідні, , що запамʼятали, а може все ж визнати помилку? Вас вчили визнавати помилки? Я маю на увазі свої помилки. Бо помилку того, хто вам обіцяв не подорожчання хліба ви легко визнали.
Игорь Алексеевич написав:Я пишу именно про новострой и именно с ремонтом и мебелью. Хрущёвки и 9ти этажки там действит. всё стоит. Поэтому есть недв. которая и даром не нужна, а есть нормальные новострои, которую сразу можно сдать молодым людям за 12-15 тыс.грн. Новострой за 30тыс. дол. с ремонтом и мебелью можно брать уже сейчас и моментально сдать в аренду. Таких вариантов не так много и дешеветь они не будут. Недвиж. для аренды рассматривается как долг. вложение средств, поэтому на сегодня такие варианты более выгодны, чем держать у.е. в сундуке..
А з ремонтом та меблями за 300 тис. дол. США щось варто купувати?
Привет ухилянтам! Шо, подешевело? Было-ж 352 и в евро.
Бетон написав:очередное подтверждение тому, что криптовалюта это - скам. квартиры не обваливаются за ночь свечой вниз
Хоть и согласен насчет крипты...только все обвалилось. И старбаксы и МС и Нвидии и гуглы и даже индексы. Единственное что, крипта может быть равна нулю, а нвидия видеокарты производит, а гугловским ютубом и поиском вся планета пользуется. и винда почти на каждом компе стоит.
Про 37.5, чи про необхідність терміново брати нахалбуди без документів? Ви мене заплутали..
Вы действит пенс из....., которому запал курс 37,5 и он больше ничего не знает. Или просто нет денег и не может понять для чего люди отдыхают, покупают машины и квартиры. Или пьют кофе в кафе. Такие всегда пишут - какой отдых, какая Турция, на улице война а вы кофе пьёте. Всем срочно лечь и см. марафон.
Всвм терміново купляти нахалбуди без документів, які інколи самі розсипаються!
І ніякі вони не новобуди, домам Войцеховського вже 10 років.
Bolt написав:Я в Албании орендоаал по 60 € в сутки, а если бы ту же квартиру орендоаал на долгосрок то было бы по 350€/в мес. Они сами в Афинах живут. Влом краткосрочной орендой заниматься. Квартира в основном пустая стоит.
А кто в Албанию ездит отдыхать?. Туристы в основном предпочитают Черногорию или Хорватию. Албания по сервису отстаёт и народ не ездит туда. Лидеры летом для отдыха Турция, Египет, но кто любит жару, Черногория, Греция, Хорватия и замыкает Испания. Зимой Мальдивы и Занзибар. Турция хороший отель ценник начинается от 1500евро на 7 дней на чел. Греция тоже практич. та же цена, но сервис отстаёт от Турции. Египет который раньше можно было полететь за 20тыс. грн. на двоих, то уже меньше 1000дол. на чел, можно и не рассчитывать. И то многим не понравится, т.к. сервис, еда и спиртное херня. Болгария ценник начинается от 1500евро на двоих в дешёвый отели. Поэтому кв. за 300 евро, это из области 21года. Или хавчик за 5дол, то лучше сидите дома. В той же Черногории люди если отдыхают 7 дней на завтраках, то 1000 дол. скидывают что бы отдохнуть, но не бегать по соточкам. И это наш турист, а европа гуляет в Черногории и Хорватии по взрослому с заказами яхт и ресторанами на берегу по вечерам. Для них 1000евро скинуть на отдых на 7-10 дней - бомж тур. Даже не встречал там таких бомжей
А що такий поважний пан робить на форумі? Всюди бомжі. І в домах войцеховського бомжі. Щось одне з іншим не в'яжеться.
Як пан їздить за кордон відпочивати, під час війни??? Він пенсіонер?