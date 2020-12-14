Игорь Алексеевич написав:

Bolt написав: Я в Албании орендоаал по 60 € в сутки, а если бы ту же квартиру орендоаал на долгосрок то было бы по 350€/в мес.

Они сами в Афинах живут.

Влом краткосрочной орендой заниматься. Квартира в основном пустая стоит. Я в Албании орендоаал по 60 € в сутки, а если бы ту же квартиру орендоаал на долгосрок то было бы по 350€/в мес.Они сами в Афинах живут.Влом краткосрочной орендой заниматься. Квартира в основном пустая стоит.

А кто в Албанию ездит отдыхать?. Туристы в основном предпочитают Черногорию или Хорватию.Албания по сервису отстаёт и народ не ездит туда. Лидеры летом для отдыха Турция, Египет, но кто любит жару, Черногория, Греция, Хорватия и замыкает Испания.Зимой Мальдивы и Занзибар. Турция хороший отель ценник начинается от 1500евро на 7 дней на чел. Греция тоже практич. та же цена, но сервис отстаёт от Турции. Египет который раньше можно было полететь за 20тыс. грн. на двоих, то уже меньше 1000дол. на чел, можно и не рассчитывать. И то многим не понравится, т.к. сервис, еда и спиртное херня. Болгария ценник начинается от 1500евро на двоих в дешёвый отели. Поэтому кв. за 300 евро, это из области 21года. Или хавчик за 5дол, то лучше сидите дома. В той же Черногории люди если отдыхают 7 дней на завтраках, то 1000 дол. скидывают что бы отдохнуть, но не бегать по соточкам. И это наш турист, а европа гуляет в Черногории и Хорватии по взрослому с заказами яхт и ресторанами на берегу по вечерам. Для них 1000евро скинуть на отдых на 7-10 дней - бомж тур. Даже не встречал там таких бомжей