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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11897118981189911900
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:15

За крок до перевороту думок©

  airmax78 написав:квітка - НЕ продається.
Давайте дивитись правді в очі - квітка перетворилась на пам'ятник грошей))
Який за 2,5р. вже місцями жовтіє і відвалюється))

Валіза без ручки до завершення війни...
Або, до сміливого приїзду її господаря, який так і не наважився до сих пір приїхати до неї вгості))
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:18

  Успіх написав:
  airmax78 написав:квітка - НЕ продається.
Давайте дивитись правді в очі - квітка перетворилась на пам'ятник грошей))
Який за 2,5р. вже місцями жовтіє і відвалюється))

Валіза без ручки до завершення війни...
Або, до сміливого приїзду її господаря, який так і не наважився до сих пір приїхати до неї вгості))

А кавалірка на Левандівці в маленький незавершено-неузаконений надгробок.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:21

  flyman написав:
  Успіх написав:
  airmax78 написав:квітка - НЕ продається.
Давайте дивитись правді в очі - квітка перетворилась на пам'ятник грошей))
Який за 2,5р. вже місцями жовтіє і відвалюється))

Валіза без ручки до завершення війни...
Або, до сміливого приїзду її господаря, який так і не наважився до сих пір приїхати до неї вгості))

А кавалірка на Левандівці в маленький незавершено-неузаконений надгробок.


Успіх на війні, йому не до ремонту міні-квітки.

А от ти, Флаймен, чому в своїх неліквідах не зробив жодного ремонту?
Шкода гроші витрачати?
Чи лінь напружуватись?
Чи рукі криві? :mrgreen:

І що це за грошова одиниця у тебе - трудодень? Ти що, радянський колгоспник??? :mrgreen:
Frant
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