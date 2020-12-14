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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:15
airmax78 написав:
квітка - НЕ продається.
Давайте дивитись правді в очі - квітка перетворилась на пам'ятник грошей))
Який за 2,5р. вже місцями жовтіє і відвалюється))
Валіза без ручки до завершення війни...
Або, до сміливого приїзду її господаря, який так і не наважився до сих пір приїхати до неї вгості))
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:18
Успіх написав: airmax78 написав:
квітка - НЕ продається.
Давайте дивитись правді в очі - квітка перетворилась на пам'ятник грошей
))
Який за 2,5р. вже місцями жовтіє і відвалюється))
Валіза без ручки до завершення війни...
Або, до сміливого приїзду її господаря, який так і не наважився до сих пір приїхати до неї вгості))
А кавалірка на Левандівці в маленький незавершено-неузаконений надгробок.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 09:21
flyman написав: Успіх написав: airmax78 написав:
квітка - НЕ продається.
Давайте дивитись правді в очі - квітка перетворилась на пам'ятник грошей
))
Який за 2,5р. вже місцями жовтіє і відвалюється))
Валіза без ручки до завершення війни...
Або, до сміливого приїзду її господаря, який так і не наважився до сих пір приїхати до неї вгості))
А кавалірка на Левандівці в маленький незавершено-неузаконений надгробок.
Успіх на війні, йому не до ремонту міні-квітки.
А от ти, Флаймен, чому в своїх неліквідах не зробив жодного ремонту?
Шкода гроші витрачати?
Чи лінь напружуватись?
Чи рукі криві?
І що це за грошова одиниця у тебе - трудодень? Ти що, радянський колгоспник???
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_Klim
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