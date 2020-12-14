|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:04
Успіх написав: airmax78 написав:
квітка - НЕ продається.
Давайте дивитись правді в очі - квітка перетворилась на пам'ятник грошей))
Який за 2,5р. вже місцями жовтіє і відвалюється))
Валіза без ручки до завершення війни...
Або, до сміливого приїзду її господаря, який так і не наважився до сих пір приїхати до неї вгості))
Саме так. Капсула часу на сьогодняшній день. Маю мрію: звільнити її від всього хламу. Скоро буде великий гаражний сейл.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 43013
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 5309 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24870
|16647955
|
|
|1359
|5457453
|
|
|3
|55645
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim