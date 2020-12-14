Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:очередное подтверждение тому, что криптовалюта это - скам. квартиры не обваливаются за ночь свечой вниз
Хоть и согласен насчет крипты...только все обвалилось. И старбаксы и МС и Нвидии и гуглы и даже индексы. Единственное что, крипта может быть равна нулю, а нвидия видеокарты производит, а гугловским ютубом и поиском вся планета пользуется. и винда почти на каждом компе стоит.
інтел теж в кожному компі, але акції за 20 років не виросли. і теж падали -30%
Игорь Алексеевич написав:Сейчас как раз то время когда надо покупать недв. в Киеве и Львове. Всё равно альтернатив фантикам нет. Но, а если есть возможность выезжать за границу, то можно рассмотреть Болгарию на побережье. Там можно ещё найти за 50-60тыс студию прибл 50кв.м с ремонтом. Июнь - сент. сдают по 1100-1200ев. в мес. В ост. мес. по 500ев. Есть ещё Турция, но цены там....уже в разы выше. Всё что пишут знатоки в кавычках про не рент. недвиж, то они не работают в этом секторе или нет денег для покупки и несут хрень на форуме.