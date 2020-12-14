Игорь Алексеевич написав:

Сейчас как раз то время когда надо покупать недв. в Киеве и Львове. Всё равно альтернатив фантикам нет. Но, а если есть возможность выезжать за границу, то можно рассмотреть Болгарию на побережье. Там можно ещё найти за 50-60тыс студию прибл 50кв.м с ремонтом. Июнь - сент. сдают по 1100-1200ев. в мес. В ост. мес. по 500ев. Есть ещё Турция, но цены там....уже в разы выше.Всё что пишут знатоки в кавычках про не рент. недвиж, то они не работают в этом секторе или нет денег для покупки и несут хрень на форуме.