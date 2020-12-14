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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11898118991190011901>
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:04

  Успіх написав:
  airmax78 написав:квітка - НЕ продається.
Давайте дивитись правді в очі - квітка перетворилась на пам'ятник грошей))
Який за 2,5р. вже місцями жовтіє і відвалюється))

Валіза без ручки до завершення війни...
Або, до сміливого приїзду її господаря, який так і не наважився до сих пір приїхати до неї вгості))

Саме так. Капсула часу на сьогодняшній день. Маю мрію: звільнити її від всього хламу. Скоро буде великий гаражний сейл.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:22

  airmax78 написав:Маю мрію: звільнити її від всього хламу.
шторы тоже в утиль, они своё отвисели.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 12:28

  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:Маю мрію: звільнити її від всього хламу.
шторы тоже в утиль, они своё отвисели.

Подивимось
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:35

  rjkz написав:
  Бетон написав:очередное подтверждение тому, что криптовалюта это - скам. квартиры не обваливаются за ночь свечой вниз


Хоть и согласен насчет крипты...только
все обвалилось.
И старбаксы и МС и Нвидии и гуглы и даже индексы.
Единственное что, крипта может быть равна нулю, а нвидия видеокарты производит, а гугловским ютубом и поиском вся планета пользуется. и винда почти на каждом компе стоит.


інтел теж в кожному компі, але акції за 20 років не виросли. і теж падали -30%
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 13:51

  airmax78 написав:
  Успіх написав:
  airmax78 написав:квітка - НЕ продається.
Давайте дивитись правді в очі - квітка перетворилась на пам'ятник грошей))
Який за 2,5р. вже місцями жовтіє і відвалюється))

Валіза без ручки до завершення війни...
Або, до сміливого приїзду її господаря, який так і не наважився до сих пір приїхати до неї вгості))

Саме так. Капсула часу на сьогодняшній день. Маю мрію: звільнити її від всього хламу. Скоро буде великий гаражний сейл.

якось так
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:42

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас как раз то время когда надо покупать недв. в Киеве и Львове. Всё равно альтернатив фантикам нет. Но, а если есть возможность выезжать за границу, то можно рассмотреть Болгарию на побережье. Там можно ещё найти за 50-60тыс студию прибл 50кв.м с ремонтом. Июнь - сент. сдают по 1100-1200ев. в мес. В ост. мес. по 500ев. Есть ещё Турция, но цены там....уже в разы выше.
Всё что пишут знатоки в кавычках про не рент. недвиж, то они не работают в этом секторе или нет денег для покупки и несут хрень на форуме.


https://www.trulia.com/home/1743-bridge ... l-mediaTab

69 куе.
НАТО.
СЩА, Флорида
Надо поменять ковролин и покрасить стены.
Отличные школы рядом.
Не благодарите.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 15:49

  rjkz написав:69 куе.
НАТО.
СЩА, Флорида
Надо поменять ковролин и покрасить стены.
Отличные школы рядом.
Не благодарите.

в тих озерах водяться крокодили, які їдять мешканців цих будинків? ))
чи чому така ціна?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 16:02

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Успіх написав:Давайте дивитись правді в очі - квітка перетворилась на пам'ятник грошей))
Який за 2,5р. вже місцями жовтіє і відвалюється))

Валіза без ручки до завершення війни...
Або, до сміливого приїзду її господаря, який так і не наважився до сих пір приїхати до неї вгості))

Саме так. Капсула часу на сьогодняшній день. Маю мрію: звільнити її від всього хламу. Скоро буде великий гаражний сейл.

якось так

Куда-то исчезло с ютьюба видео из старой квартиры Лафы. Это был золотой стандарт захламления.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 20:25

  airmax78 написав:
  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:Маю мрію: звільнити її від всього хламу.
шторы тоже в утиль, они своё отвисели.

Подивимось
Для цього треба повернутись додому. А ви мобілізаціі боітеся
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 00:40

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:А з ремонтом та меблями за 300 тис. дол. США щось варто купувати?


Привет ухилянтам!
Шо, подешевело?
Было-ж 352 и в евро.

Привіт ковбасній еміграції.
У вас квітко-паранойя. Скрізь її бачите. Натягуєте на будь-який глобус. Але спокуха, квітка - НЕ продається.



Да я вижу, что никак НЕ продается.
Но вы пробуете.
Уже и 300 кДОЛЛАРОВ проскочила цена.
:mrgreen:
rjkz
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