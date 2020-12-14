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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11898118991190011901
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 00:42

  airmax78 написав:
  Успіх написав:
  airmax78 написав:квітка - НЕ продається.
Давайте дивитись правді в очі - квітка перетворилась на пам'ятник грошей))
Який за 2,5р. вже місцями жовтіє і відвалюється))

Валіза без ручки до завершення війни...
Або, до сміливого приїзду її господаря, який так і не наважився до сих пір приїхати до неї вгості))

Саме так. Капсула часу на сьогодняшній день. Маю мрію: звільнити її від всього хламу. Скоро буде великий гаражний сейл.


Дверной проем почем думаешь продать?
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 00:42

  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:Маю мрію: звільнити її від всього хламу.
шторы тоже в утиль, они своё отвисели.


Пожелтели и отваливаются?
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 00:50

  trololo написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:очередное подтверждение тому, что криптовалюта это - скам. квартиры не обваливаются за ночь свечой вниз


Хоть и согласен насчет крипты...только
все обвалилось.
И старбаксы и МС и Нвидии и гуглы и даже индексы.
Единственное что, крипта может быть равна нулю, а нвидия видеокарты производит, а гугловским ютубом и поиском вся планета пользуется. и винда почти на каждом компе стоит.


інтел теж в кожному компі, але акції за 20 років не виросли. і теж падали -30%


Ну, интелы не в каждом уж совсем компе, но и акции не равны нулю
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 01:04

  sergey_stasyuk555 написав:
  rjkz написав:69 куе.
НАТО.
СЩА, Флорида
Надо поменять ковролин и покрасить стены.
Отличные школы рядом.
Не благодарите.

в тих озерах водяться крокодили, які їдять мешканців цих будинків? ))
чи чому така ціна?


Думаю, 2 причины.
1. Довольно высокий как для Бока Ратона НОА.
2. Я не нашел этот и похожие билдинги с подобной ценой среди предложений в рент.
ВОзможно там нельзя сдать в аренду.
Во Флориде уровень доходов чувствительно ниже чем в НЙ и, допускаю, что такой НОА не очень приемлем.
Но уровень цен в других комплексах ненамного выще.
Бока Ратон вроде как вполне неплохой городок для среднего класса. Хотя есть и очень дорогая недвига на десятки миллионов долларов.
Есть городки с ценами намного ниже в некоторых локациях.
Например, в Пенсаколе можно дом купить за порядка 100 куе. Но при этом тоже есть дома за миллион.
Везде своя специфика.
Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе.
СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь.
Вот тут Болгарию предлагают.
А для чего Болгария?
НАТО и отдых.
Работы там нет. От слова совсем.
Да, дешево.
Но есть дешево и не в Болгарии.
И тоже НАТО и отдых. И с работой получше и с оплатой этой работы.
rjkz
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  #<1 ... 11898118991190011901
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