sergey_stasyuk555 написав: rjkz написав:
69 куе.
НАТО.
СЩА, Флорида
Надо поменять ковролин и покрасить стены.
Отличные школы рядом.
Не благодарите.
в тих озерах водяться крокодили, які їдять мешканців цих будинків? ))
чи чому така ціна?
Думаю, 2 причины.
1. Довольно высокий как для Бока Ратона НОА.
2. Я не нашел этот и похожие билдинги с подобной ценой среди предложений в рент.
ВОзможно там нельзя сдать в аренду.
Во Флориде уровень доходов чувствительно ниже чем в НЙ и, допускаю, что такой НОА не очень приемлем.
Но уровень цен в других комплексах ненамного выще.
Бока Ратон вроде как вполне неплохой городок для среднего класса. Хотя есть и очень дорогая недвига на десятки миллионов долларов.
Есть городки с ценами намного ниже в некоторых локациях.
Например, в Пенсаколе можно дом купить за порядка 100 куе. Но при этом тоже есть дома за миллион.
Везде своя специфика.
Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе.
СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь.
Вот тут Болгарию предлагают.
А для чего Болгария?
НАТО и отдых.
Работы там нет. От слова совсем.
Да, дешево.
Но есть дешево и не в Болгарии.
И тоже НАТО и отдых. И с работой получше и с оплатой этой работы.