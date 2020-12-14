RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11898118991190011901
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 00:42

  airmax78 написав:
  Успіх написав:
  airmax78 написав:квітка - НЕ продається.
Давайте дивитись правді в очі - квітка перетворилась на пам'ятник грошей))
Який за 2,5р. вже місцями жовтіє і відвалюється))

Валіза без ручки до завершення війни...
Або, до сміливого приїзду її господаря, який так і не наважився до сих пір приїхати до неї вгості))

Саме так. Капсула часу на сьогодняшній день. Маю мрію: звільнити її від всього хламу. Скоро буде великий гаражний сейл.


Дверной проем почем думаешь продать?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16871
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8397 раз.
Подякували: 5290 раз.
 
Профіль
7
3
6
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 00:42

  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:Маю мрію: звільнити її від всього хламу.
шторы тоже в утиль, они своё отвисели.


Пожелтели и отваливаются?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16871
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8397 раз.
Подякували: 5290 раз.
 
Профіль
7
3
6
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 00:50

  trololo написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:очередное подтверждение тому, что криптовалюта это - скам. квартиры не обваливаются за ночь свечой вниз


Хоть и согласен насчет крипты...только
все обвалилось.
И старбаксы и МС и Нвидии и гуглы и даже индексы.
Единственное что, крипта может быть равна нулю, а нвидия видеокарты производит, а гугловским ютубом и поиском вся планета пользуется. и винда почти на каждом компе стоит.


інтел теж в кожному компі, але акції за 20 років не виросли. і теж падали -30%


Ну, интелы не в каждом уж совсем компе, но и акции не равны нулю
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16871
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8397 раз.
Подякували: 5290 раз.
 
Профіль
7
3
6
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 01:04

  sergey_stasyuk555 написав:
  rjkz написав:69 куе.
НАТО.
СЩА, Флорида
Надо поменять ковролин и покрасить стены.
Отличные школы рядом.
Не благодарите.

в тих озерах водяться крокодили, які їдять мешканців цих будинків? ))
чи чому така ціна?


Думаю, 2 причины.
1. Довольно высокий как для Бока Ратона НОА.
2. Я не нашел этот и похожие билдинги с подобной ценой среди предложений в рент.
ВОзможно там нельзя сдать в аренду.
Во Флориде уровень доходов чувствительно ниже чем в НЙ и, допускаю, что такой НОА не очень приемлем.
Но уровень цен в других комплексах ненамного выще.
Бока Ратон вроде как вполне неплохой городок для среднего класса. Хотя есть и очень дорогая недвига на десятки миллионов долларов.
Есть городки с ценами намного ниже в некоторых локациях.
Например, в Пенсаколе можно дом купить за порядка 100 куе. Но при этом тоже есть дома за миллион.
Везде своя специфика.
Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе.
СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь.
Вот тут Болгарию предлагают.
А для чего Болгария?
НАТО и отдых.
Работы там нет. От слова совсем.
Да, дешево.
Но есть дешево и не в Болгарии.
И тоже НАТО и отдых. И с работой получше и с оплатой этой работы.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16871
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8397 раз.
Подякували: 5290 раз.
 
Профіль
7
3
6
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 15:26

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в рамках традиційного суботнього офтопа:

Як виглядав Київ тисячу років тому

https://www.facebook.com/share/v/ThSJ1G ... tid=WC7FNe
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11228
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:11

kingkongovets

есть более годное видео на ютубе с комментариями историков и археологов

https://m.youtube.com/watch?v=Gk_yumuowo4

там 3 части
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 357
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:37

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:kingkongovets

есть более годное видео на ютубе с комментариями историков и археологов

https://m.youtube.com/watch?v=Gk_yumuowo4

там 3 части
і я навіть знайомий з його автором)
але це - короткий маст хев лікнеп на основі всім відомого макета з Історичного музею
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11228
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2629 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 19:45

  rjkz написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сейчас как раз то время когда надо покупать недв. в Киеве и Львове. Всё равно альтернатив фантикам нет. Но, а если есть возможность выезжать за границу, то можно рассмотреть Болгарию на побережье. Там можно ещё найти за 50-60тыс студию прибл 50кв.м с ремонтом. Июнь - сент. сдают по 1100-1200ев. в мес. В ост. мес. по 500ев. Есть ещё Турция, но цены там....уже в разы выше.
Всё что пишут знатоки в кавычках про не рент. недвиж, то они не работают в этом секторе или нет денег для покупки и несут хрень на форуме.


https://www.trulia.com/home/1743-bridge ... l-mediaTab

69 куе.
НАТО.
СЩА, Флорида
Надо поменять ковролин и покрасить стены.
Отличные школы рядом.
Не благодарите.

почему такие хорошие сапоги не купили сами?
село во Флориде
надо сделать полный ремонт и купить мебелЯ)))
2 спальни и 2 ванны на 30м2? рили???
стоимость владения и "остальные условия"?
Прохожий
 
Повідомлень: 13790
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 19:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе.
СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь.

можете конкретизировать?
Прохожий
 
Повідомлень: 13790
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 11898118991190011901
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2486, 2487, 2488
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24870 16648837
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2024 18:10
jay2004
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5457486
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55651
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5614)
10.08.2024 19:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.