Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:очередное подтверждение тому, что криптовалюта это - скам. квартиры не обваливаются за ночь свечой вниз
Хоть и согласен насчет крипты...только все обвалилось. И старбаксы и МС и Нвидии и гуглы и даже индексы. Единственное что, крипта может быть равна нулю, а нвидия видеокарты производит, а гугловским ютубом и поиском вся планета пользуется. и винда почти на каждом компе стоит.
інтел теж в кожному компі, але акції за 20 років не виросли. і теж падали -30%
Ну, интелы не в каждом уж совсем компе, но и акции не равны нулю
rjkz написав:69 куе. НАТО. СЩА, Флорида Надо поменять ковролин и покрасить стены. Отличные школы рядом. Не благодарите.
в тих озерах водяться крокодили, які їдять мешканців цих будинків? )) чи чому така ціна?
Думаю, 2 причины. 1. Довольно высокий как для Бока Ратона НОА. 2. Я не нашел этот и похожие билдинги с подобной ценой среди предложений в рент. ВОзможно там нельзя сдать в аренду. Во Флориде уровень доходов чувствительно ниже чем в НЙ и, допускаю, что такой НОА не очень приемлем. Но уровень цен в других комплексах ненамного выще. Бока Ратон вроде как вполне неплохой городок для среднего класса. Хотя есть и очень дорогая недвига на десятки миллионов долларов. Есть городки с ценами намного ниже в некоторых локациях. Например, в Пенсаколе можно дом купить за порядка 100 куе. Но при этом тоже есть дома за миллион. Везде своя специфика. Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе. СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь. Вот тут Болгарию предлагают. А для чего Болгария? НАТО и отдых. Работы там нет. От слова совсем. Да, дешево. Но есть дешево и не в Болгарии. И тоже НАТО и отдых. И с работой получше и с оплатой этой работы.
Игорь Алексеевич написав:Сейчас как раз то время когда надо покупать недв. в Киеве и Львове. Всё равно альтернатив фантикам нет. Но, а если есть возможность выезжать за границу, то можно рассмотреть Болгарию на побережье. Там можно ещё найти за 50-60тыс студию прибл 50кв.м с ремонтом. Июнь - сент. сдают по 1100-1200ев. в мес. В ост. мес. по 500ев. Есть ещё Турция, но цены там....уже в разы выше. Всё что пишут знатоки в кавычках про не рент. недвиж, то они не работают в этом секторе или нет денег для покупки и несут хрень на форуме.
rjkz написав:Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе. СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь.
Игорь Алексеевич написав:Сейчас как раз то время когда надо покупать недв. в Киеве и Львове. Всё равно альтернатив фантикам нет. Но, а если есть возможность выезжать за границу, то можно рассмотреть Болгарию на побережье. Там можно ещё найти за 50-60тыс студию прибл 50кв.м с ремонтом. Июнь - сент. сдают по 1100-1200ев. в мес. В ост. мес. по 500ев. Есть ещё Турция, но цены там....уже в разы выше. Всё что пишут знатоки в кавычках про не рент. недвиж, то они не работают в этом секторе или нет денег для покупки и несут хрень на форуме.
69 куе. НАТО. СЩА, Флорида Надо поменять ковролин и покрасить стены. Отличные школы рядом. Не благодарите.
почему такие хорошие сапоги не купили сами? село во Флориде надо сделать полный ремонт и купить мебелЯ))) 2 спальни и 2 ванны на 30м2? рили??? стоимость владения и "остальные условия"?
Не купил сам, потому что там не живу сейчас. И не знаю или буду там жить. Климат Флориды - летом очень-очень жарко. Зимой - отлично. Многие из Нй ездят на зиму во Флориду. Почему Вы решили, что 30м2? 1055 сквфит= 98м2. Стоимость владения там указана. НОА около 800 долларов в месяц. Для Нй это обычная цена, но во Флориде, возможно, это и дороговато. В зону моего внимания это попало просто потому что мы сейчас лихорадочно пытаемся сложить пазлл на ситуацию через год, когда старший должен идти в хайскул. И смотрим и сравниваем абсолютно все и все варианты. Кстати, цены в тех домах от этой нижней цены и до примерно 120 куе. Когда примерно с месяц назад я залез туда смотреть, то предложений было навалом, сейчас очень мало. Я не знаю с чем это связано. Вообще, в США на РН спрос имеет волновой характер и очень зависит от школьных циклов. Реально, люди переезжают в другие районы, города и даже штаты, чтобы ребенок учился в хорошей школе. Соответственно, примерно весна-лето это когда люди покупают-снимают новое жилье.