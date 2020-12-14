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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11900119011190211903>
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 20:29

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе.
СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь.

можете конкретизировать?


Да, могу.
На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.
Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.
Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.
Я выложил тогда Авалон1 Бруклин Бэй
1093 сквфит (за последние 2 цифры не ручаюсь, может 1033, в любом случае, это 96квадратов). цена 755 куе. С ремонтом от застройщика "под ключ", включая кухонную мебель и бытовую технику. Объект сдан в 2018 году.
7865 уе/м2.
Буквально тогда-же тут обсуждался Линден с ценником 8 куе/м2.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 20:30

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:
  vitaliiangel написав:шторы тоже в утиль, они своё отвисели.

Подивимось
Для цього треба повернутись додому. А ви мобілізаціі боітеся

Ну чого мені боятися мобілізації, якщо в мене бронь?
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 20:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

То повертайтесь. Липень 2023 вже давно у минулому
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 20:44

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Привет ухилянтам!
Шо, подешевело?
Было-ж 352 и в евро.

Привіт ковбасній еміграції.
У вас квітко-паранойя. Скрізь її бачите. Натягуєте на будь-який глобус. Але спокуха, квітка - НЕ продається.



Да я вижу, что никак НЕ продается.
Но вы пробуете.
Уже и 300 кДОЛЛАРОВ проскочила цена.
:mrgreen:

Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь.
rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 20:47

  Investor_K написав:То повертайтесь. Липень 2023 вже давно у минулому

Дуже незручна логістика. А оминати черги на кордоні мені совість не дозволяє.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 20:59

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе.
СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь.

можете конкретизировать?


Да, могу.
На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.
Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.
Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.
Я выложил тогда Авалон1 Бруклин Бэй
1093 сквфит (за последние 2 цифры не ручаюсь, может 1033, в любом случае, это 96квадратов). цена 755 куе. С ремонтом от застройщика "под ключ", включая кухонную мебель и бытовую технику. Объект сдан в 2018 году.
7865 уе/м2.
Буквально тогда-же тут обсуждался Линден с ценником 8 куе/м2.

это самый дорогой дом в НЙ?
почему вы сравниваете ОДИН УНИКАЛЬНЫЙ дом в Киеве с масмаркетом в США?
...хотя вы любите так передергивать...

кстати во Львове тоже есть Авалон :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:49

  Investor_K написав:То повертайтесь. Липень 2023 вже давно у минулому

Потрібно бути об'єктивним і дивитися правді у вічі, через власну хитро-ж-ость хтось уже не побачить ні своїх ремонтів, ні плінтусів, ні штор, ні зашліфованих під свій зад запаралелених унітазів. Все казенне, до кінця нігтів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:10

  rjkz написав:На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.
Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.
Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.

На системное появление постов в 4 утра внимание обратил, но подумал, может rjkz любитель утренних пробежек в лес))
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:27

  копейка написав:
  Investor_K написав:То повертайтесь. Липень 2023 вже давно у минулому

Потрібно бути об'єктивним і дивитися правді у вічі, через власну хитро-ж-ость хтось уже не побачить ні своїх ремонтів, ні плінтусів, ні штор, ні зашліфованих під свій зад запаралелених унітазів. Все казенне, до кінця нігтів.

У всьому цьому винуваті люди?
Не путін, не ваш зелений, ні зелені з автоматами на кордоні?
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:29

  UA написав:
  rjkz написав:На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.
Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.
Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.

На системное появление постов в 4 утра внимание обратил, но подумал, может rjkz любитель утренних пробежек в лес))

Сумрак, лес, эрджейказэд бежит и пишет пост в форум финанс юа. Бинго. Всё сходится ))
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