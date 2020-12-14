RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11900119011190211903
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Дуже незручна логістика. А оминати черги на кордоні мені совість не дозволяє.

Предлагаю сбор на хорошую логистику (индивидуальный мерс Вена - Ужгород ТКЦ) для вас.
Цена около 1 тыс евро. Форумчане поддержат?
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 145
З нами з: 05.04.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:57

  TUR написав:
  airmax78 написав:Дуже незручна логістика. А оминати черги на кордоні мені совість не дозволяє.

Предлагаю сбор на хорошую логистику (индивидуальный мерс Вена - Ужгород ТКЦ) для вас.
Цена около 1 тыс евро. Форумчане поддержат?

З Відня на пєший в Шегинях можу й на халяву, але це триндьож ні про що. Як і ота типу бронь.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 817
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11900119011190211903
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonchik74 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2486, 2487, 2488
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24870 16648947
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2024 18:10
jay2004
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 134, 135, 136
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1359 5457491
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2024 09:18
Модератор
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55651
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.