Предлагаю сбор на хорошую логистику (индивидуальный мерс Вена - Ужгород ТКЦ) для вас.
Цена около 1 тыс евро. Форумчане поддержат?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2024 22:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 10 сер, 2024 22:57
З Відня на пєший в Шегинях можу й на халяву, але це триндьож ні про що. Як і ота типу бронь.
Зараз переглядають цей форум: gonchik74 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|