airmax78 написав:

rjkz написав: airmax78 написав: Привіт ковбасній еміграції.

У вас квітко-паранойя. Скрізь її бачите. Натягуєте на будь-який глобус. Але спокуха, квітка - НЕ продається. Привіт ковбасній еміграції.У вас квітко-паранойя. Скрізь її бачите. Натягуєте на будь-який глобус. Але спокуха, квітка - НЕ продається.





Да я вижу, что никак НЕ продается.

Но вы пробуете.

Уже и 300 кДОЛЛАРОВ проскочила цена.

Да я вижу, что никак НЕ продается.Но вы пробуете.Уже и 300 кДОЛЛАРОВ проскочила цена.

Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь.rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також.