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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2024 22:47
airmax78 написав:
Дуже незручна логістика. А оминати черги на кордоні мені совість не дозволяє.
Предлагаю сбор на хорошую логистику (индивидуальный мерс Вена - Ужгород ТКЦ) для вас.
Цена около 1 тыс евро. Форумчане поддержат?
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TUR
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Додано: Суб 10 сер, 2024 22:57
TUR написав: airmax78 написав:
Дуже незручна логістика. А оминати черги на кордоні мені совість не дозволяє.
Предлагаю сбор на хорошую логистику (индивидуальный мерс Вена - Ужгород ТКЦ) для вас.
Цена около 1 тыс евро. Форумчане поддержат?
З Відня на пєший в Шегинях можу й на халяву, але це триндьож ні про що. Як і ота типу бронь.
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gonchik74
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Додано: Суб 10 сер, 2024 23:03
gonchik74 написав:
Як і ота типу бронь.
Зверніть увагу на пункт призначення
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TUR
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Додано: Суб 10 сер, 2024 23:05
які ж ви заздрісні маргінали.
я, наприклад, радий за людину. влаштувалась в нормальній країні, де не роблять дороги, коли війна на носі. майбутнє для дітей
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Бетон
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Додано: Суб 10 сер, 2024 23:10
Бетон написав:
я, наприклад, радий за людину. влаштувалась в нормальній країні,
Так без проблем. Я тоже нормально отношусь, что человеку удалось выехать. А вот к что вернусь, если будет нормальная логистика - нет (т.к. это пиз..деж и отмазки) и даже готов в поучаствовать в нормальной логистике
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TUR
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Додано: Суб 10 сер, 2024 23:33
Бетон написав:
які ж ви заздрісні маргінали.
я, наприклад, радий за людину. влаштувалась в нормальній країні, де не роблять дороги, коли війна на носі. майбутнє для дітей
Та хто ж проти. Сиди, міняй кривий австрійський плінтус на сучасний, тішся життю. Так треба ж регулярно тєльняху рвонуть на грудях, які ви навкруги .ондони, і який я невсирущий поцріот. От тільки падли не дають вступити в бій, тримають гади на запасному путі.
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gonchik74
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Додано: Суб 10 сер, 2024 23:37
Тяжелая судьба…
Вырастить такую квиточку и … не понюхать ее, ни коснуться нежно лепестков
Засыпая , думать о ней, смахивая слезы кулаком
Держитесь
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Чукча2
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Додано: Суб 10 сер, 2024 23:45
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Привіт ковбасній еміграції.
У вас квітко-паранойя. Скрізь її бачите. Натягуєте на будь-який глобус. Але спокуха, квітка - НЕ продається.
Да я вижу, что никак НЕ продается.
Но вы пробуете.
Уже и 300 кДОЛЛАРОВ проскочила цена.
Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь.
rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також.
УУУ, бедніжка, airmax78, за що-ж тебе австрійякі такі-сякі гноблять?
Тобі хоч по вольєру дозволяють гуляти?
Бо я чомусь ніяк не можу зрозуміти де той мій примарний "соціяльний статус", якого мені потрібно соромитись?
Й в чому він виражається?
Наче ніхто не вигоняє поганою метлою с публічних місць...не ображає...
Не маю права голосувати на президентських виборах. Так це дуже важко перенести, але я сильний, я справлюсь.
Найбільше, що заважає вільно себе почувати - той самий Ингліш, саме з великої літери, бо саме так він й пишеться за анлійськими правилами. Шкода, що ти цього не знаєшь.
Але я дуже стурбований твоїма поневіряннями у злої Австрії.
Навіть не уявляю як ти це витримуєш.
Може це від перенавантаження? Стрес?
Може у відпустку час?
Спробуй.
Я спробував, допомогло.
Але я так й не зрозумів, що повинен бути пригніченний.
Чудово відпочив на березі (буквально)відкритого океану в дуже приємному оточенні. НЙ у зрівнянні с цім місцем - таки бомжатник.
Якщо не доможе - може до психолога має сенс звернутися?
Може зможе твою самооцінку и "соціяльний статус" підвищити.
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rjkz
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Додано: Суб 10 сер, 2024 23:59
rjkz написав: airmax78 написав:
Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь.
rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також.
УУУ, бедніжка, airmax78, за що-ж тебе австрійякі такі-сякі гноблять?
Тобі хоч по вольєру дозволяють гуляти?
Бо я чомусь ніяк не можу зрозуміти де той мій примарний "соціяльний статус", якого мені потрібно соромитись?
Й в чому він виражається?
Наче ніхто не вигоняє поганою метлою с публічних місць...не ображає...
Не маю права голосувати на президентських виборах. Так це дуже важко перенести, але я сильний, я справлюсь.
Найбільше, що заважає вільно себе почувати - той самий Ингліш, саме з великої літери, бо саме так він й пишеться за анлійськими правилами. Шкода, що ти цього не знаєшь.
Але я дуже стурбований твоїма поневіряннями у злої Австрії.
Навіть не уявляю як ти це витримуєш.
Може це від перенавантаження? Стрес?
Може у відпустку час?
Спробуй.
Я спробував, допомогло.
Але я так й не зрозумів, що повинен бути пригніченний.
Чудово відпочив на березі (буквально)відкритого океану в дуже приємному оточенні. НЙ у зрівнянні с цім місцем - таки бомжатник.
Якщо не доможе - може до психолога має сенс звернутися?
Може зможе твою самооцінку и "соціяльний статус" підвищити.
Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 00:27
Прохожий написав:
это
rjkz написав: Прохожий написав:
можете конкретизировать
?
Да, могу.
На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.
Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.
Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.Я выложил тогда Авалон1 Бруклин Бэй
1093 сквфит (за последние 2 цифры не ручаюсь, может 1033, в любом случае, это 96квадратов). цена 755 куе. С ремонтом от застройщика "под ключ", включая кухонную мебель и бытовую технику. Объект сдан в 2018 году.
7865 уе/м2.
Буквально тогда-же тут обсуждался Линден с ценником 8 куе/м2.
самый дорогой дом в НЙ?
почему вы сравниваете ОДИН
УНИКАЛЬНЫЙ дом в Киеве с масмаркетом в США?
...хотя вы любите так передергивать...
кстати во Львове тоже есть Авалон
Нет, конечно, это НЕ самый дорогой дом в НЙ.
Самый дорогой имеет апартменты на этаж. И ценник там от десятков до сотен миллионов долларов.
Авалон - это далеко не массмаркет, честный бизнес-класс. Хотя сами они о себе пишут - лухури. Не верьте.
Авалон - это девелопер, который строит недвигу по всей стране.
Что там такого уникального в Линдене?
Позвольте напомнить, что самое главное в недвиге - локация, локация и еще раз локация.
Линден находится в центре Киева. Авалон - в Нью-Йорке, финансовом центре мира, в неплохом районе, хоть и не в самом центре. Непосредственно с балкона и окон той квартиры открывается чудесный вид на Атлантический океан, до пляжей которого от него минут 15-20 пешком. Что открывается из окон Линдена?
Все плюсы и минусы локации Линдена и Авалона мы тоже можем обсудить.
Если Вы зайдете на сайт Авалона, то можете посмотреть что из себя он представляет. И "модные мопы", на которые тут полфорума "передергивает" (ТМ Прохожий) и бассейн и спортзал и многоуровневый паркинг и тд.
На общественном транспорте полчаса до центра Манхеттена, на машине, с учетом траффика чуть дольше.
Ну и огромный плюс локации - океан между США и безумными режимами.
А что такое массмаркет в НЙ?
Это дома постройки начала-середины прошлого века. Это под 90% всего жилого фонда НЙ.
Авалон 1 Бруклин бэй сдан в 2018 году.
Так что и это не массмаркет.
Я понимаю Вашу позицию.
Точка зрения зависит от кочки сидения.
Но, шопаделать?
Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить.
Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного. Таких миллионы.
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