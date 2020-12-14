Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:які ж ви заздрісні маргінали. я, наприклад, радий за людину. влаштувалась в нормальній країні, де не роблять дороги, коли війна на носі. майбутнє для дітей
Это все здорово. Я тоже "влаштувався". Но я не загоняю остальных в окопы и под ракеты, сидя под защитой НАТО. При этом поливая помоями тех, кто сделал то же самое, что и я( то есть, он). Если-бы не это, то вопросов бы не было. Миллионы украинцев всеми правдами и неправдами выезжали и выезжают из Украины как до войны так и во время. Мой помощник, 35 лет молодой, здоровый парень. Выехал через Ю4Ю. В магазине на кассе тоже молодрй парень из Украины, лет 30. СТроителей из Украины визуально в поездах сабвея увеличилось раз в 5. Все как-то выехали. Скорей всего 90% коррупционно. Я имею ввиду тех, кто во врмкя войны. Но никто из себя белого и пушистого не корчит. Кстати, то, как я начинаю посты к Максу "Привет ухилянтам" - это как меня приветствует бывший сотрудник МВД с ЗУ, который живет в соседнем доме. Приехал раньше меня, но после 2014 года. И он ухилянт и я и Макс. Все мы ухилянты. Те, кто нет - вернулись в Украину ПОСЛЕ начала большой войны.
airmax78 написав:Бедніжка rjkz. Ну все ж вже, до успіху прийшов - Нью Йорк, США, "мій президент" (поки що не каже, але все попереду). І все ж Київ його чомусь не відпускає. Повертається й повертається і все намагається когось за п'ятку вкусити, ну і продемонструвати успішний успіх, звісно. Типу, ось, дивиться який я: у 73 роки переїхав до нової країни, вивчив інглиш (з великої літери І) на B2 у Колумбійському університеті. Працюю в ЖЕКу, а не таксистом чи у Хофері якомусь. rjkz, я раніше не розумів цього, але нещодавно зіткнувся таки з суворою реальністю. Українці за кордоном, в абсолютній більшості випадків, мають соціальний статус десь між емігрантами з Сирії та домашніми тваринами (саме в такій ієрархії, бо в більшості країн місцеві люблять домашніх тварин та готові витрачати на них купу грошей, а емігрантів - не дуже). Нажаль. Для когось це ОК - головне що шмотки дешеві і взагалі навколо збс - Європа/Штати. Але ж потрібно дивитись правді в очі. Саме тому ти і тут. Можливо що і я також.
УУУ, бедніжка, airmax78, за що-ж тебе австрійякі такі-сякі гноблять? Тобі хоч по вольєру дозволяють гуляти? Бо я чомусь ніяк не можу зрозуміти де той мій примарний "соціяльний статус", якого мені потрібно соромитись? Й в чому він виражається? Наче ніхто не вигоняє поганою метлою с публічних місць...не ображає... Не маю права голосувати на президентських виборах. Так це дуже важко перенести, але я сильний, я справлюсь. Найбільше, що заважає вільно себе почувати - той самий Ингліш, саме з великої літери, бо саме так він й пишеться за анлійськими правилами. Шкода, що ти цього не знаєшь. Але я дуже стурбований твоїма поневіряннями у злої Австрії. Навіть не уявляю як ти це витримуєш. Може це від перенавантаження? Стрес? Може у відпустку час? Спробуй. Я спробував, допомогло. Але я так й не зрозумів, що повинен бути пригніченний. Чудово відпочив на березі (буквально)відкритого океану в дуже приємному оточенні. НЙ у зрівнянні с цім місцем - таки бомжатник. Якщо не доможе - може до психолога має сенс звернутися? Може зможе твою самооцінку и "соціяльний статус" підвищити.
Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.
Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен. Тем більше в твоєму образі. Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво. Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам. Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині. Шкода. Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною. Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра.
airmax78 написав:Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.
Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен. Тем більше в твоєму образі. Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво. Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам. Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині. Шкода. Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною. Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра.
Розумієш що це неприємна правда і вмикаєш стандартне "самдурак".