Додано: Нед 11 сер, 2024 07:07

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут. Слухай, ну тому твоя еміграція офіційно і називається ковбасною - тому що для тебе верхні сходинки піраміди маслова типу не важливі. Проте те, що ти тут продовжуєш пастись доводить протилежне. Просто зараз, коли ти там нікому не цікавий, ти намагаєшся компенсувати цю відсутність уваги і спілкування тут.



Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен.

Тем більше в твоєму образі.

Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво.

Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам.

Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині.

Шкода.

Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною.

Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра. Слухай, тож ТОБІ радив звернутися до психолога, а мені він не потрібен.Тем більше в твоєму образі.Що там в мене и що там в тебе ні мені ні тобі не цікаво.Мені нема сенсу шкодувати за свої дії, що до тебе - вирішуй сам.Судячи зі всьго, що ти пишешь - ти не зміг адаптуватись в австріятчині.Шкода.Зазвичай проблеми з адаптацією бувають у людей з надмірною за розміром короною.Звернись до психолога доки не дійшло до психіатра.

Розумієш що це неприємна правда і вмикаєш стандартне "самдурак". Розумієш що це неприємна правда і вмикаєш стандартне "самдурак".

Що неприємна правда и хто сам дурак?Чуваче, так, в моєї історії адаптації не все було оптимистично.Але я ще в Україні розумів що так скоріш за все й буде.Тож психологічно до цього був готовий.Деяки події завдали мені надзвичайного стресу. Але це теж була частина адаптації. Адаптації мого менталітету до місцевого. Моя особиста мораль не все може прийняти з нього, але я вимушенний був навчитися з цим співіснувати.Й попереду ще багато випробувань.Але ніхто мені легкого життя й не обіцяв.Тому я готовий до нових випробувань.А от ти, здається - ні.Я не кажу тобі, що ти "самдурак", але "якщо ти не можеш змінити обставини, то спробуй змінити своє ставлення до них" (с).Тому й, реально, твої страхи та невдоволення австріятчиною ти можеш подолати або за допомогою психолога або самоаналізом.Не все так погано нарешті в тебе.Як сказав мій друг, який на "нулі" на моє "что я тебе буду рассказывать о своих проблемах?" - "Так у тебя вообще нет проблем".Й це - правда.В мене "проблеми" з відносинами з керівництвом, а в нього залишилось 25 відсотків з особового складу. А комусь зробили переливання крові й заразили гепатітом. У всіх від броніків проблеми з хребтом.Яки в мене проблеми?Яки в тебе? Плінтуси не приховані в Відні? Ти серьозно? Це проблема?Ти, та твоя родина зараз в безпеці. В тебе є робота, яка дозволяє жити в одному з найкомфортніщих міст світу.В когось житло розбомбило, хтось лишився без батькив чи дітей.В когось вже скоро 3 роки родина розірвана.Хтось став інвалідом. Хтось загинув.Хтось в бліндажах та окопах вже третій рік.Тож яки можуть бути проблеми у ухілянта з Відня чи НЙ?Попустись, чуваче.Чому я тут на форумі?Та тому-ж чого я підтримую відносини з тими людьми, з якими мав тісни стосунки в Києві.Більшисть емігрантів залишає якісь зв"язки зі своєю країною.Хтось більше, хтось менше, хтось - ніяк. От я поки що не "ніяк".В кожного це - особисте. Не залежить від ступеню адаптації в нове суспільство.Особливо, коли йдеться про таке місто як НЙ.Тут зовсім не проблема знайти коло спілкування якої завгодно нації.Хоч з України хоч з Зімбабве хоч з Японії.Тож воно й є. З Львова, Харкова, Києва, Одеси, Запоріжжя, Івано-Франківська та області, Закарпаття. Ще є з інших країн б.срср. Навіть з б.Югославії.Алє це що, відкинути людей, з якими були дружні стосунки на протязі 20+ років в Україні? Навіщо?Тож й тут на форумі я більше 12 років. Чому я винен його кидати?Тількі за для того, щоб "показати" ейрмаксові, що я такий собі "успішний успіх", що часу на форум не вистачає?Краще я залишусь собою й робитиме те, що бажаю, а не те, що від мене хтось очикує.