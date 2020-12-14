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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11897118981189911900
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:29

  UA написав:
  rjkz написав:На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.
Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.
Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.

На системное появление постов в 4 утра внимание обратил, но подумал, может rjkz любитель утренних пробежек в лес))

Сумрак, лес, эрджейказэд бежит и пишет пост в форум финанс юа. Бинго. Всё сходится ))
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 00:27

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:можете конкретизировать?


Да, могу.
На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.
Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.
Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.
Я выложил тогда Авалон1 Бруклин Бэй
1093 сквфит (за последние 2 цифры не ручаюсь, может 1033, в любом случае, это 96квадратов). цена 755 куе. С ремонтом от застройщика "под ключ", включая кухонную мебель и бытовую технику. Объект сдан в 2018 году.
7865 уе/м2.
Буквально тогда-же тут обсуждался Линден с ценником 8 куе/м2.

это самый дорогой дом в НЙ?
почему вы сравниваете ОДИН УНИКАЛЬНЫЙ дом в Киеве с масмаркетом в США?
...хотя вы любите так передергивать...

кстати во Львове тоже есть Авалон :mrgreen:


Нет, конечно, это НЕ самый дорогой дом в НЙ.
Самый дорогой имеет апартменты на этаж. И ценник там от десятков до сотен миллионов долларов.
Авалон - это далеко не массмаркет, честный бизнес-класс. Хотя сами они о себе пишут - лухури. Не верьте.
Авалон - это девелопер, который строит недвигу по всей стране.
Что там такого уникального в Линдене?
Позвольте напомнить, что самое главное в недвиге - локация, локация и еще раз локация.
Линден находится в центре Киева. Авалон - в Нью-Йорке, финансовом центре мира, в неплохом районе, хоть и не в самом центре. Непосредственно с балкона и окон той квартиры открывается чудесный вид на Атлантический океан, до пляжей которого от него минут 15-20 пешком. Что открывается из окон Линдена?
Все плюсы и минусы локации Линдена и Авалона мы тоже можем обсудить.
Если Вы зайдете на сайт Авалона, то можете посмотреть что из себя он представляет. И "модные мопы", на которые тут полфорума "передергивает" (ТМ Прохожий) и бассейн и спортзал и многоуровневый паркинг и тд.
На общественном транспорте полчаса до центра Манхеттена, на машине, с учетом траффика чуть дольше.
Ну и огромный плюс локации - океан между США и безумными режимами.
А что такое массмаркет в НЙ?

Это дома постройки начала-середины прошлого века. Это под 90% всего жилого фонда НЙ.
Авалон 1 Бруклин бэй сдан в 2018 году.
Так что и это не массмаркет.
Я понимаю Вашу позицию.
Точка зрения зависит от кочки сидения.
Но, шопаделать?
Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить.
Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного. Таких миллионы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 10:57

  Hotab написав:Bolt
Я во Вльоре снимал еще дешевле.
Обычная однуха со всей техникой в новостное неподалеку от моря.
А в соседнем доме (это все 500м от моря) обед (тарелка свежего мяса на огне сжаренная при тебе, салат типа греческого, и бокал вина домашнего) был по курсу этак 5 долл. Там все местные мужики тусили (беседы, обед, вино/пиво) . Без какого либо намека на быдлячество. Этакая сиеста.
Меня смуглого с такой же смуглой барышней восприняли за Итальях))
Действие в 2021 году летом
Именно поплавать/понырять ездил на Химеру (через перевал) . А позагорать и во Вльоре было Ок.
Или 2-3 км в сторону на машине.

Албанія це суцільна срака - туди їздити треба бути або бомжем або дуже непримхливим)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 11:07

cherchiltank

А куди треба їздити ?
Албанія стрімко змінюється, гадаю зараз від Греції не сильно відрізняється
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 11:14

  fox767676 написав:cherchiltank

А куди треба їздити ?
Албанія стрімко змінюється, гадаю зараз від Греції не сильно відрізняється

Меняется, но и сейчас ездят одни бомжи. Для нашего населения самый дешёвый тур для пенс. на автобусах из Львова. И то не набирается группа и постоянно возращают деньги.
Черногорию, Хорватия, Греция по возростанию, куда ездят отдыхать и тратить деньги туристы на отдых. Именно тратить, но не искать кофе по всей стране по 1 евро или искать дешманское мясо или искать дешёвые места позогорать. :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 11:17

  cherchiltank написав:
  Hotab написав:Bolt
Я во Вльоре снимал еще дешевле.
Обычная однуха со всей техникой в новостное неподалеку от моря.
А в соседнем доме (это все 500м от моря) обед (тарелка свежего мяса на огне сжаренная при тебе, салат типа греческого, и бокал вина домашнего) был по курсу этак 5 долл. Там все местные мужики тусили (беседы, обед, вино/пиво) . Без какого либо намека на быдлячество. Этакая сиеста.
Меня смуглого с такой же смуглой барышней восприняли за Итальях))
Действие в 2021 году летом
Именно поплавать/понырять ездил на Химеру (через перевал) . А позагорать и во Вльоре было Ок.
Или 2-3 км в сторону на машине.

Албанія це суцільна срака - туди їздити треба бути або бомжем або дуже непримхливим)

Я того року 9тий раз там був.
Сраки не спостерігаю.
Перед початком сезону відкрили одну половину тунелю(довжина 5,8 км) завдяки якому значно скорочується час доїзду на південь Албанії.
https://youtu.be/YHWy9BWhJ8A?si=KiZ2vIWYfVgpa4MZ
Пи. Си. Як там в Куєві, підтоплену гілку метро вже відремонтували?! 😏😺
Bolt
 
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  #<1 ... 11897118981189911900
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