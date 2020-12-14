UA написав:
На системное появление постов в 4 утра внимание обратил, но подумал, может rjkz любитель утренних пробежек в лес))
Сумрак, лес, эрджейказэд бежит и пишет пост в форум финанс юа. Бинго. Всё сходится ))
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Додано: Суб 10 сер, 2024 22:29
Сумрак, лес, эрджейказэд бежит и пишет пост в форум финанс юа. Бинго. Всё сходится ))
Додано: Нед 11 сер, 2024 00:27
Нет, конечно, это НЕ самый дорогой дом в НЙ.
Самый дорогой имеет апартменты на этаж. И ценник там от десятков до сотен миллионов долларов.
Авалон - это далеко не массмаркет, честный бизнес-класс. Хотя сами они о себе пишут - лухури. Не верьте.
Авалон - это девелопер, который строит недвигу по всей стране.
Что там такого уникального в Линдене?
Позвольте напомнить, что самое главное в недвиге - локация, локация и еще раз локация.
Линден находится в центре Киева. Авалон - в Нью-Йорке, финансовом центре мира, в неплохом районе, хоть и не в самом центре. Непосредственно с балкона и окон той квартиры открывается чудесный вид на Атлантический океан, до пляжей которого от него минут 15-20 пешком. Что открывается из окон Линдена?
Все плюсы и минусы локации Линдена и Авалона мы тоже можем обсудить.
Если Вы зайдете на сайт Авалона, то можете посмотреть что из себя он представляет. И "модные мопы", на которые тут полфорума "передергивает" (ТМ Прохожий) и бассейн и спортзал и многоуровневый паркинг и тд.
На общественном транспорте полчаса до центра Манхеттена, на машине, с учетом траффика чуть дольше.
Ну и огромный плюс локации - океан между США и безумными режимами.
А что такое массмаркет в НЙ?
Это дома постройки начала-середины прошлого века. Это под 90% всего жилого фонда НЙ.
Авалон 1 Бруклин бэй сдан в 2018 году.
Так что и это не массмаркет.
Я понимаю Вашу позицию.
Точка зрения зависит от кочки сидения.
Но, шопаделать?
Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить.
Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного. Таких миллионы.
Додано: Нед 11 сер, 2024 10:57
Албанія це суцільна срака - туди їздити треба бути або бомжем або дуже непримхливим)
Додано: Нед 11 сер, 2024 11:07
cherchiltank
А куди треба їздити ?
Албанія стрімко змінюється, гадаю зараз від Греції не сильно відрізняється
Додано: Нед 11 сер, 2024 11:14
Меняется, но и сейчас ездят одни бомжи. Для нашего населения самый дешёвый тур для пенс. на автобусах из Львова. И то не набирается группа и постоянно возращают деньги.
Черногорию, Хорватия, Греция по возростанию, куда ездят отдыхать и тратить деньги туристы на отдых. Именно тратить, но не искать кофе по всей стране по 1 евро или искать дешманское мясо или искать дешёвые места позогорать.
Додано: Нед 11 сер, 2024 11:17
Я того року 9тий раз там був.
Сраки не спостерігаю.
Перед початком сезону відкрили одну половину тунелю(довжина 5,8 км) завдяки якому значно скорочується час доїзду на південь Албанії.
Пи. Си. Як там в Куєві, підтоплену гілку метро вже відремонтували?! 😏😺
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