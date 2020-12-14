Бетон
В ссорах, конфликтах обычно оба совершенно правы, значит, оба виноваты. И неважно, кто начал, кто продолжил, кто сколько вылил злости — все равно для каждого участника было очевидно, что второй не прав, поэтому каждому стоит это осознать.
Мешает самолюбие и гордость, мешают вросшие в подсознание образы из киношного мира, общественное мнение - магнитит человека оставаться на своей позиции — очень оправданной со всех сторон.
Так или иначе во всех бедах в большинстве своем человек, как и человечество виновато само. Винить больше некого.
п.с. Самое время пересмотреть сапиенсам "Планету обезьян", со второй части.