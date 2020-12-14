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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11897118981189911900
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 16:37

Бетон
В ссорах, конфликтах обычно оба совершенно правы, значит, оба виноваты. И неважно, кто начал, кто продолжил, кто сколько вылил злости — все равно для каждого участника было очевидно, что второй не прав, поэтому каждому стоит это осознать.
Мешает самолюбие и гордость, мешают вросшие в подсознание образы из киношного мира, общественное мнение - магнитит человека оставаться на своей позиции — очень оправданной со всех сторон.
Так или иначе во всех бедах в большинстве своем человек, как и человечество виновато само. Винить больше некого.
п.с. Самое время пересмотреть сапиенсам "Планету обезьян", со второй части.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:16

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

копейка написав:Самое время пересмотреть сапиенсам "Планету обезьян", со второй части.


а може час нарешті прочитати назву теми і припинити засирати гілку?

про ціни на київську нерухомість є щось притомне?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:37

  копейка написав:Бетон
В ссорах, конфликтах обычно оба совершенно правы, значит, оба виноваты. И неважно, кто начал, кто продолжил, кто сколько вылил злости — все равно для каждого участника было очевидно, что второй не прав, поэтому каждому стоит это осознать.
Мешает самолюбие и гордость, мешают вросшие в подсознание образы из киношного мира, общественное мнение - магнитит человека оставаться на своей позиции — очень оправданной со всех сторон.
Так или иначе во всех бедах в большинстве своем человек, как и человечество виновато само. Винить больше некого.
п.с. Самое время пересмотреть сапиенсам "Планету обезьян", со второй части.

Это типа подводка к "надо просто перестать стрелять"?
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 18:03

  копейка написав:Бетон
В ссорах, конфликтах обычно оба совершенно правы, значит, оба виноваты. И неважно, кто начал, кто продолжил, кто сколько вылил злости


не значит. не оба
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 18:42

  копейка написав:Бетон
В ссорах, конфликтах обычно оба совершенно правы, значит, оба виноваты. И неважно, кто начал, кто продолжил, кто сколько вылил злости — все равно для каждого участника было очевидно, что второй не прав, поэтому каждому стоит это осознать.
Мешает самолюбие и гордость, мешают вросшие в подсознание образы из киношного мира, общественное мнение - магнитит человека оставаться на своей позиции — очень оправданной со всех сторон.
Так или иначе во всех бедах в большинстве своем человек, как и человечество виновато само. Винить больше некого.
п.с. Самое время пересмотреть сапиенсам "Планету обезьян", со второй части.

Спасибо. Я уже был женат))
Бетон
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