Прохожий написав:
это
rjkz написав: Прохожий написав:
можете конкретизировать
?
Да, могу.
На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.
Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.
Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.Я выложил тогда Авалон1 Бруклин Бэй
1093 сквфит (за последние 2 цифры не ручаюсь, может 1033, в любом случае, это 96квадратов). цена 755 куе. С ремонтом от застройщика "под ключ", включая кухонную мебель и бытовую технику. Объект сдан в 2018 году.
7865 уе/м2.
Буквально тогда-же тут обсуждался Линден с ценником 8 куе/м2.
самый дорогой дом в НЙ?
почему вы сравниваете ОДИН
УНИКАЛЬНЫЙ дом в Киеве с масмаркетом в США?
...хотя вы любите так передергивать...
кстати во Львове тоже есть Авалон
Нет, конечно, это НЕ самый дорогой дом в НЙ.
Самый дорогой имеет апартменты на этаж. И ценник там от десятков до сотен миллионов долларов.
Авалон - это далеко не массмаркет, честный бизнес-класс. Хотя сами они о себе пишут - лухури. Не верьте.
Авалон - это девелопер, который строит недвигу по всей стране.
Что там такого уникального в Линдене?
Позвольте напомнить, что самое главное в недвиге - локация, локация и еще раз локация.
Линден находится в центре Киева. Авалон - в Нью-Йорке, финансовом центре мира, в неплохом районе, хоть и не в самом центре. Непосредственно с балкона и окон той квартиры открывается чудесный вид на Атлантический океан, до пляжей которого от него минут 15-20 пешком. Что открывается из окон Линдена?
Все плюсы и минусы локации Линдена и Авалона мы тоже можем обсудить.
Если Вы зайдете на сайт Авалона, то можете посмотреть что из себя он представляет. И "модные мопы", на которые тут полфорума "передергивает" (ТМ Прохожий) и бассейн и спортзал и многоуровневый паркинг и тд.
На общественном транспорте полчаса до центра Манхеттена, на машине, с учетом траффика чуть дольше.
Ну и огромный плюс локации - океан между США и безумными режимами.
А что такое массмаркет в НЙ?
Это дома постройки начала-середины прошлого века. Это под 90% всего жилого фонда НЙ.
Авалон 1 Бруклин бэй сдан в 2018 году.
Так что и это не массмаркет.
Я понимаю Вашу позицию.
Точка зрения зависит от кочки сидения.
Но, шопаделать?
Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить.
Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного. Таких миллионы.