Додано: Нед 11 сер, 2024 00:27

Прохожий написав: rjkz написав: Прохожий написав: можете конкретизировать? можете



Да, могу.

На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.

Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.

Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.

Я выложил тогда Авалон1 Бруклин Бэй

1093 сквфит (за последние 2 цифры не ручаюсь, может 1033, в любом случае, это 96квадратов). цена 755 куе. С ремонтом от застройщика "под ключ", включая кухонную мебель и бытовую технику. Объект сдан в 2018 году.

7865 уе/м2.

Буквально тогда-же тут обсуждался Линден с ценником 8 куе/м2. Да, могу.На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.1093 сквфит (за последние 2 цифры не ручаюсь, может 1033, в любом случае, это 96квадратов). цена 755 куе. С ремонтом от застройщика "под ключ", включая кухонную мебель и бытовую технику. Объект сдан в 2018 году.7865 уе/м2.Буквально тогда-же

это самый дорогой дом в НЙ?

почему вы сравниваете ОДИН УНИКАЛЬНЫЙ дом в Киеве с масмаркетом в США?

...хотя вы любите так передергивать...



кстати во Львове тоже есть Авалон самый дорогой дом в НЙ?почему вы сравниваетеУНИКАЛЬНЫЙ дом в Киеве с масмаркетом в США?...хотя вы любите так передергивать...кстати во Львове тоже есть Авалон

Нет, конечно, это НЕ самый дорогой дом в НЙ.Самый дорогой имеет апартменты на этаж. И ценник там от десятков до сотен миллионов долларов.Авалон - это далеко не массмаркет, честный бизнес-класс. Хотя сами они о себе пишут - лухури. Не верьте.Авалон - это девелопер, который строит недвигу по всей стране.Что там такого уникального в Линдене?Позвольте напомнить, что самое главное в недвиге - локация, локация и еще раз локация.Линден находится в центре Киева. Авалон - в Нью-Йорке, финансовом центре мира, в неплохом районе, хоть и не в самом центре. Непосредственно с балкона и окон той квартиры открывается чудесный вид на Атлантический океан, до пляжей которого от него минут 15-20 пешком. Что открывается из окон Линдена?Все плюсы и минусы локации Линдена и Авалона мы тоже можем обсудить.Если Вы зайдете на сайт Авалона, то можете посмотреть что из себя он представляет. И "модные мопы", на которые тут полфорума "передергивает" (ТМ Прохожий) и бассейн и спортзал и многоуровневый паркинг и тд.На общественном транспорте полчаса до центра Манхеттена, на машине, с учетом траффика чуть дольше.Ну и огромный плюс локации - океан между США и безумными режимами.А что такое массмаркет в НЙ?Это дома постройки начала-середины прошлого века. Это под 90% всего жилого фонда НЙ.Авалон 1 Бруклин бэй сдан в 2018 году.Так что и это не массмаркет.Я понимаю Вашу позицию.Точка зрения зависит от кочки сидения.Но, шопаделать?Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить.Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного. Таких миллионы.