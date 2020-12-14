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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11896118971189811899
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 00:50

  trololo написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:очередное подтверждение тому, что криптовалюта это - скам. квартиры не обваливаются за ночь свечой вниз


Хоть и согласен насчет крипты...только
все обвалилось.
И старбаксы и МС и Нвидии и гуглы и даже индексы.
Единственное что, крипта может быть равна нулю, а нвидия видеокарты производит, а гугловским ютубом и поиском вся планета пользуется. и винда почти на каждом компе стоит.


інтел теж в кожному компі, але акції за 20 років не виросли. і теж падали -30%


Ну, интелы не в каждом уж совсем компе, но и акции не равны нулю
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 15:26

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в рамках традиційного суботнього офтопа:

Як виглядав Київ тисячу років тому

https://www.facebook.com/share/v/ThSJ1G ... tid=WC7FNe
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:11

kingkongovets

есть более годное видео на ютубе с комментариями историков и археологов

https://m.youtube.com/watch?v=Gk_yumuowo4

там 3 части
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:37

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:kingkongovets

есть более годное видео на ютубе с комментариями историков и археологов

https://m.youtube.com/watch?v=Gk_yumuowo4

там 3 части
і я навіть знайомий з його автором)
але це - короткий маст хев лікнеп на основі всім відомого макета з Історичного музею
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 19:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе.
СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь.

можете конкретизировать?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 20:29

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе.
СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь.

можете конкретизировать?


Да, могу.
На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.
Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.
Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.
Я выложил тогда Авалон1 Бруклин Бэй
1093 сквфит (за последние 2 цифры не ручаюсь, может 1033, в любом случае, это 96квадратов). цена 755 куе. С ремонтом от застройщика "под ключ", включая кухонную мебель и бытовую технику. Объект сдан в 2018 году.
7865 уе/м2.
Буквально тогда-же тут обсуждался Линден с ценником 8 куе/м2.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 20:59

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе.
СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь.

можете конкретизировать?


Да, могу.
На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.
Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.
Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.
Я выложил тогда Авалон1 Бруклин Бэй
1093 сквфит (за последние 2 цифры не ручаюсь, может 1033, в любом случае, это 96квадратов). цена 755 куе. С ремонтом от застройщика "под ключ", включая кухонную мебель и бытовую технику. Объект сдан в 2018 году.
7865 уе/м2.
Буквально тогда-же тут обсуждался Линден с ценником 8 куе/м2.

это самый дорогой дом в НЙ?
почему вы сравниваете ОДИН УНИКАЛЬНЫЙ дом в Киеве с масмаркетом в США?
...хотя вы любите так передергивать...

кстати во Львове тоже есть Авалон :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 00:27

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:можете конкретизировать?


Да, могу.
На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме.
Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов.
Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам.
Я выложил тогда Авалон1 Бруклин Бэй
1093 сквфит (за последние 2 цифры не ручаюсь, может 1033, в любом случае, это 96квадратов). цена 755 куе. С ремонтом от застройщика "под ключ", включая кухонную мебель и бытовую технику. Объект сдан в 2018 году.
7865 уе/м2.
Буквально тогда-же тут обсуждался Линден с ценником 8 куе/м2.

это самый дорогой дом в НЙ?
почему вы сравниваете ОДИН УНИКАЛЬНЫЙ дом в Киеве с масмаркетом в США?
...хотя вы любите так передергивать...

кстати во Львове тоже есть Авалон :mrgreen:


Нет, конечно, это НЕ самый дорогой дом в НЙ.
Самый дорогой имеет апартменты на этаж. И ценник там от десятков до сотен миллионов долларов.
Авалон - это далеко не массмаркет, честный бизнес-класс. Хотя сами они о себе пишут - лухури. Не верьте.
Авалон - это девелопер, который строит недвигу по всей стране.
Что там такого уникального в Линдене?
Позвольте напомнить, что самое главное в недвиге - локация, локация и еще раз локация.
Линден находится в центре Киева. Авалон - в Нью-Йорке, финансовом центре мира, в неплохом районе, хоть и не в самом центре. Непосредственно с балкона и окон той квартиры открывается чудесный вид на Атлантический океан, до пляжей которого от него минут 15-20 пешком. Что открывается из окон Линдена?
Все плюсы и минусы локации Линдена и Авалона мы тоже можем обсудить.
Если Вы зайдете на сайт Авалона, то можете посмотреть что из себя он представляет. И "модные мопы", на которые тут полфорума "передергивает" (ТМ Прохожий) и бассейн и спортзал и многоуровневый паркинг и тд.
На общественном транспорте полчаса до центра Манхеттена, на машине, с учетом траффика чуть дольше.
Ну и огромный плюс локации - океан между США и безумными режимами.
А что такое массмаркет в НЙ?

Это дома постройки начала-середины прошлого века. Это под 90% всего жилого фонда НЙ.
Авалон 1 Бруклин бэй сдан в 2018 году.
Так что и это не массмаркет.
Я понимаю Вашу позицию.
Точка зрения зависит от кочки сидения.
Но, шопаделать?
Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить.
Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного. Таких миллионы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 14:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить.
Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного.

вот поэтому и сравнивать эти объекты никак нельзя
сорри но реально нет времени отвечать на все ваши простыни поэтому вырезал главное)
но вы продолжайте передергивать, натягивать сову на глобус и сравнивать "теплое с мягким", "неокрепшие умы" и недалекие неофиты будут радостно похрюкивать и повизгивать...пока...как "аудитор из биг4" в реале не столкнется с ценником 5койро в дупе Кракова)))
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