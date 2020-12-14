Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:очередное подтверждение тому, что криптовалюта это - скам. квартиры не обваливаются за ночь свечой вниз
Хоть и согласен насчет крипты...только все обвалилось. И старбаксы и МС и Нвидии и гуглы и даже индексы. Единственное что, крипта может быть равна нулю, а нвидия видеокарты производит, а гугловским ютубом и поиском вся планета пользуется. и винда почти на каждом компе стоит.
інтел теж в кожному компі, але акції за 20 років не виросли. і теж падали -30%
Ну, интелы не в каждом уж совсем компе, но и акции не равны нулю
rjkz написав:Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе. СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь.
rjkz написав:Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе. СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь.
можете конкретизировать?
Да, могу. На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме. Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов. Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам. Я выложил тогда Авалон1 Бруклин Бэй 1093 сквфит (за последние 2 цифры не ручаюсь, может 1033, в любом случае, это 96квадратов). цена 755 куе. С ремонтом от застройщика "под ключ", включая кухонную мебель и бытовую технику. Объект сдан в 2018 году. 7865 уе/м2. Буквально тогда-же тут обсуждался Линден с ценником 8 куе/м2.
rjkz написав:Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе. СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь.
можете конкретизировать?
Да, могу. На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме. Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов. Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам. Я выложил тогда Авалон1 Бруклин Бэй 1093 сквфит (за последние 2 цифры не ручаюсь, может 1033, в любом случае, это 96квадратов). цена 755 куе. С ремонтом от застройщика "под ключ", включая кухонную мебель и бытовую технику. Объект сдан в 2018 году. 7865 уе/м2. Буквально тогда-же тут обсуждался Линден с ценником 8 куе/м2.
это самый дорогой дом в НЙ? почему вы сравниваете ОДИН УНИКАЛЬНЫЙ дом в Киеве с масмаркетом в США? ...хотя вы любите так передергивать...
Да, могу. На тот момент я уже находился в США, но продолжал и продолжаю участвовать в форуме. Разница в том, что тогда я не афишировал свое отсутсвие в Украине, но некоторые форумчане сделали выводы основываясь на времени появления моих постов. Хотя я и в Киеве обычно "выходил в эфир" по ночам. Я выложил тогда Авалон1 Бруклин Бэй 1093 сквфит (за последние 2 цифры не ручаюсь, может 1033, в любом случае, это 96квадратов). цена 755 куе. С ремонтом от застройщика "под ключ", включая кухонную мебель и бытовую технику. Объект сдан в 2018 году. 7865 уе/м2. Буквально тогда-же тут обсуждался Линден с ценником 8 куе/м2.
это самый дорогой дом в НЙ? почему вы сравниваете ОДИН УНИКАЛЬНЫЙ дом в Киеве с масмаркетом в США? ...хотя вы любите так передергивать...
кстати во Львове тоже есть Авалон
Нет, конечно, это НЕ самый дорогой дом в НЙ. Самый дорогой имеет апартменты на этаж. И ценник там от десятков до сотен миллионов долларов. Авалон - это далеко не массмаркет, честный бизнес-класс. Хотя сами они о себе пишут - лухури. Не верьте. Авалон - это девелопер, который строит недвигу по всей стране. Что там такого уникального в Линдене? Позвольте напомнить, что самое главное в недвиге - локация, локация и еще раз локация. Линден находится в центре Киева. Авалон - в Нью-Йорке, финансовом центре мира, в неплохом районе, хоть и не в самом центре. Непосредственно с балкона и окон той квартиры открывается чудесный вид на Атлантический океан, до пляжей которого от него минут 15-20 пешком. Что открывается из окон Линдена? Все плюсы и минусы локации Линдена и Авалона мы тоже можем обсудить. Если Вы зайдете на сайт Авалона, то можете посмотреть что из себя он представляет. И "модные мопы", на которые тут полфорума "передергивает" (ТМ Прохожий) и бассейн и спортзал и многоуровневый паркинг и тд. На общественном транспорте полчаса до центра Манхеттена, на машине, с учетом траффика чуть дольше. Ну и огромный плюс локации - океан между США и безумными режимами. А что такое массмаркет в НЙ?
Это дома постройки начала-середины прошлого века. Это под 90% всего жилого фонда НЙ. Авалон 1 Бруклин бэй сдан в 2018 году. Так что и это не массмаркет. Я понимаю Вашу позицию. Точка зрения зависит от кочки сидения. Но, шопаделать? Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить. Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного. Таких миллионы.
rjkz написав:Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить. Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного.
вот поэтому и сравнивать эти объекты никак нельзя сорри но реально нет времени отвечать на все ваши простыни поэтому вырезал главное) но вы продолжайте передергивать, натягивать сову на глобус и сравнивать "теплое с мягким", "неокрепшие умы" и недалекие неофиты будут радостно похрюкивать и повизгивать...пока...в реале не столкнется с ценником 5койро в дупе Кракова)))
rjkz написав:Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить. Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного.
вот поэтому и сравнивать эти объекты никак нельзя сорри но реально нет времени отвечать на все ваши простыни поэтому вырезал главное) но вы продолжайте передергивать, натягивать сову на глобус и сравнивать "теплое с мягким", "неокрепшие умы" и недалекие неофиты будут радостно похрюкивать и повизгивать...пока...как "аудитор из биг4" в реале не столкнется с ценником 5койро в дупе Кракова)))
Триндіти можна любе, але в дупі по 5 то скоріше виняток. 3.5-4 в середньому. Але щоб зовсім не обламувати - не в дупі є і по 8+€ голе від забудовника