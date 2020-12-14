"Курс гривні гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня"
Хтось обіцяв скоро гривну "па37" і "даражай КРЖН".
І де воно?
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Додано: Пон 12 сер, 2024 16:16
"Курс гривні гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня"
Хтось обіцяв скоро гривну "па37" і "даражай КРЖН".
І де воно?
Додано: Пон 12 сер, 2024 17:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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