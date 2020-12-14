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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11897118981189911900
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 16:16

"Курс гривні гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня"

Хтось обіцяв скоро гривну "па37" і "даражай КРЖН".
І де воно?
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 17:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ocean Mall

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 21:41

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить.
Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного.

вот поэтому и сравнивать эти объекты никак нельзя
сорри но реально нет времени отвечать на все ваши простыни поэтому вырезал главное)
но вы продолжайте передергивать, натягивать сову на глобус и сравнивать "теплое с мягким", "неокрепшие умы" и недалекие неофиты будут радостно похрюкивать и повизгивать...пока...в реале не столкнется с ценником 5койро в дупе Кракова)))


Ну, я могу сказать, что передергиваете таки Вы.
ЛЛЛ.
Это ГЛАВНЫЙ показатель недвиги.
Вот и сравнивайте по ЛЛЛ.
Измените масштаб.
Сравните суперпуперлухури дом в Задрючинске Глопупского района и условный ...скажем монолитнокаркасник в...ну пусть будет в районе метро Берестейская.
Скажем, ЗО.
Вы наверняка ответите, что Задрючинсков в Украине навалом, а Киев - один.
И будете правы.
Теперь измените масштаб опять.
Сравните самый-самый пуповый новострой....скажем, в Белграде или СОфии или Бухаресте с НЙ.
И окажется, что таких столиц бывшего соцлагеря много, а Нй - один.
НЙ можно сравнивать со столицами и крупными городами передовых стран мира.
Скажем, с Лондоном или Парижем или Токио. Но, сорри, не с Киевом.

И натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.
rjkz
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