"Курс гривні гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня"
Хтось обіцяв скоро гривну "па37" і "даражай КРЖН".
І де воно?
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Додано: Пон 12 сер, 2024 16:16
"Курс гривні гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня"
Хтось обіцяв скоро гривну "па37" і "даражай КРЖН".
І де воно?
Додано: Пон 12 сер, 2024 17:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 12 сер, 2024 21:41
Ну, я могу сказать, что передергиваете таки Вы.
ЛЛЛ.
Это ГЛАВНЫЙ показатель недвиги.
Вот и сравнивайте по ЛЛЛ.
Измените масштаб.
Сравните суперпуперлухури дом в Задрючинске Глопупского района и условный ...скажем монолитнокаркасник в...ну пусть будет в районе метро Берестейская.
Скажем, ЗО.
Вы наверняка ответите, что Задрючинсков в Украине навалом, а Киев - один.
И будете правы.
Теперь измените масштаб опять.
Сравните самый-самый пуповый новострой....скажем, в Белграде или СОфии или Бухаресте с НЙ.
И окажется, что таких столиц бывшего соцлагеря много, а Нй - один.
НЙ можно сравнивать со столицами и крупными городами передовых стран мира.
Скажем, с Лондоном или Парижем или Токио. Но, сорри, не с Киевом.
И натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.
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