"Курс гривні гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня"
Хтось обіцяв скоро гривну "па37" і "даражай КРЖН".
І де воно?
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Додано: Пон 12 сер, 2024 16:16
"Курс гривні гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня"
Хтось обіцяв скоро гривну "па37" і "даражай КРЖН".
І де воно?
Додано: Пон 12 сер, 2024 17:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 12 сер, 2024 21:41
Ну, я могу сказать, что передергиваете таки Вы.
ЛЛЛ.
Это ГЛАВНЫЙ показатель недвиги.
Вот и сравнивайте по ЛЛЛ.
Измените масштаб.
Сравните суперпуперлухури дом в Задрючинске Глопупского района и условный ...скажем монолитнокаркасник в...ну пусть будет в районе метро Берестейская.
Скажем, ЗО.
Вы наверняка ответите, что Задрючинсков в Украине навалом, а Киев - один.
И будете правы.
Теперь измените масштаб опять.
Сравните самый-самый пуповый новострой....скажем, в Белграде или СОфии или Бухаресте с НЙ.
И окажется, что таких столиц бывшего соцлагеря много, а Нй - один.
НЙ можно сравнивать со столицами и крупными городами передовых стран мира.
Скажем, с Лондоном или Парижем или Токио. Но, сорри, не с Киевом.
И натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.
Додано: Пон 12 сер, 2024 23:19
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В ПРИВАТБАНКУ І ОЩАДБАНКУ НАЗВАЛИ КІЛЬКІСТЬ ВІДМОВ ЗА ПРОГРАМОЮ «ЄОСЕЛЯ»
Іпотеку під 3% чи 7% через державну програму «єОселя», яка стартувала в жовтні 2022 року, вдається отримати далеко не всім охочим.
На кредит за програмою «єОселя» щомісячно у банк надходить більш ніж 9000 заявок. Із них — попередньо позитивно ухвалених рішень близько 52%.
Для прийняття рішення банк цікавить платоспроможність клієнта та кредитне навантаження, а поточна кредитна історія має безпосередній вплив на рішення. Клієнт, що мав виходи на прострочення за попередніми кредитами або ж прострочення на момент подачі заявки, не може бути прокредитований, не закривши поточні заборгованості
У державному Ощадбанку розповіли, що статистично два запити з трьох, що надходять до них на розгляд, задовольняються, і банк видає іпотечний кредит.
«Найчастіші причини відмови — негативна кредитна історія та недостатній дохід. Проте фахівці Ощадбанку індивідуально працюють із кожним запитом, адже ми прагнемо допомогти вирішити житлові проблеми якнайбільшої кількості українців», — зазначають у пресслужбі Ощаду.
Загалом банками-учасниками програми «єОселя» за перше півріччя поточного року видано 5505 кредитів на 9,4 млрд гривень.
У минулому, 2023 році, було видано 5855 кредитів на 8,8 млрд грн всіма банками-учасниками програми.
Найбільшу кількість кредитів за програмою «єОселя» банки видають для Києва та Київської області. На столичний регіон припадає понад 45% позик.
Додано: Пон 12 сер, 2024 23:49
Наверное, что Нью-Йорк такой офигенный НьюЙоркер, роняя тапки, сьепнул к себе в Находку. 😏
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