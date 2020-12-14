Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить. Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного.
вот поэтому и сравнивать эти объекты никак нельзя сорри но реально нет времени отвечать на все ваши простыни поэтому вырезал главное) но вы продолжайте передергивать, натягивать сову на глобус и сравнивать "теплое с мягким", "неокрепшие умы" и недалекие неофиты будут радостно похрюкивать и повизгивать...пока...в реале не столкнется с ценником 5койро в дупе Кракова)))
Ну, я могу сказать, что передергиваете таки Вы. ЛЛЛ. Это ГЛАВНЫЙ показатель недвиги. Вот и сравнивайте по ЛЛЛ. Измените масштаб. Сравните суперпуперлухури дом в Задрючинске Глопупского района и условный ...скажем монолитнокаркасник в...ну пусть будет в районе метро Берестейская. Скажем, ЗО. Вы наверняка ответите, что Задрючинсков в Украине навалом, а Киев - один. И будете правы. Теперь измените масштаб опять. Сравните самый-самый пуповый новострой....скажем, в Белграде или СОфии или Бухаресте с НЙ. И окажется, что таких столиц бывшего соцлагеря много, а Нй - один. НЙ можно сравнивать со столицами и крупными городами передовых стран мира. Скажем, с Лондоном или Парижем или Токио. Но, сорри, не с Киевом.
И натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.
В ПРИВАТБАНКУ І ОЩАДБАНКУ НАЗВАЛИ КІЛЬКІСТЬ ВІДМОВ ЗА ПРОГРАМОЮ «ЄОСЕЛЯ»
Іпотеку під 3% чи 7% через державну програму «єОселя», яка стартувала в жовтні 2022 року, вдається отримати далеко не всім охочим.
На кредит за програмою «єОселя» щомісячно у банк надходить більш ніж 9000 заявок. Із них — попередньо позитивно ухвалених рішень близько 52%.
Для прийняття рішення банк цікавить платоспроможність клієнта та кредитне навантаження, а поточна кредитна історія має безпосередній вплив на рішення. Клієнт, що мав виходи на прострочення за попередніми кредитами або ж прострочення на момент подачі заявки, не може бути прокредитований, не закривши поточні заборгованості
У державному Ощадбанку розповіли, що статистично два запити з трьох, що надходять до них на розгляд, задовольняються, і банк видає іпотечний кредит.
«Найчастіші причини відмови — негативна кредитна історія та недостатній дохід. Проте фахівці Ощадбанку індивідуально працюють із кожним запитом, адже ми прагнемо допомогти вирішити житлові проблеми якнайбільшої кількості українців», — зазначають у пресслужбі Ощаду.
Загалом банками-учасниками програми «єОселя» за перше півріччя поточного року видано 5505 кредитів на 9,4 млрд гривень.
У минулому, 2023 році, було видано 5855 кредитів на 8,8 млрд грн всіма банками-учасниками програми.
Найбільшу кількість кредитів за програмою «єОселя» банки видають для Києва та Київської області. На столичний регіон припадає понад 45% позик.
rjkz написав:Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить. Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного.
вот поэтому и сравнивать эти объекты никак нельзя сорри но реально нет времени отвечать на все ваши простыни поэтому вырезал главное) но вы продолжайте передергивать, натягивать сову на глобус и сравнивать "теплое с мягким", "неокрепшие умы" и недалекие неофиты будут радостно похрюкивать и повизгивать...пока...в реале не столкнется с ценником 5койро в дупе Кракова)))
Ну, я могу сказать, что передергиваете таки Вы. ЛЛЛ. Это ГЛАВНЫЙ показатель недвиги. Вот и сравнивайте по ЛЛЛ. Измените масштаб. Сравните суперпуперлухури дом в Задрючинске Глопупского района и условный ...скажем монолитнокаркасник в...ну пусть будет в районе метро Берестейская. Скажем, ЗО. Вы наверняка ответите, что Задрючинсков в Украине навалом, а Киев - один. И будете правы. Теперь измените масштаб опять. Сравните самый-самый пуповый новострой....скажем, в Белграде или СОфии или Бухаресте с НЙ. И окажется, что таких столиц бывшего соцлагеря много, а Нй - один. НЙ можно сравнивать со столицами и крупными городами передовых стран мира. Скажем, с Лондоном или Парижем или Токио. Но, сорри, не с Киевом.
И натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.
Наверное, что Нью-Йорк такой офигенный НьюЙоркер, роняя тапки, сьепнул к себе в Находку. 😏
Прохожий написав:вот поэтому и сравнивать эти объекты никак нельзя сорри но реально нет времени отвечать на все ваши простыни поэтому вырезал главное) но вы продолжайте передергивать, натягивать сову на глобус и сравнивать "теплое с мягким", "неокрепшие умы" и недалекие неофиты будут радостно похрюкивать и повизгивать...пока...в реале не столкнется с ценником 5койро в дупе Кракова)))
Ну, я могу сказать, что передергиваете таки Вы. ЛЛЛ. Это ГЛАВНЫЙ показатель недвиги. Вот и сравнивайте по ЛЛЛ. Измените масштаб. Сравните суперпуперлухури дом в Задрючинске Глопупского района и условный ...скажем монолитнокаркасник в...ну пусть будет в районе метро Берестейская. Скажем, ЗО. Вы наверняка ответите, что Задрючинсков в Украине навалом, а Киев - один. И будете правы. Теперь измените масштаб опять. Сравните самый-самый пуповый новострой....скажем, в Белграде или СОфии или Бухаресте с НЙ. И окажется, что таких столиц бывшего соцлагеря много, а Нй - один. НЙ можно сравнивать со столицами и крупными городами передовых стран мира. Скажем, с Лондоном или Парижем или Токио. Но, сорри, не с Киевом.
И натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.
Наверное, что Нью-Йорк такой офигенный НьюЙоркер, роняя тапки, сьепнул к себе в Находку. 😏
Ну, как бы и не все покорители Киева его могут покорять и возвращаются в свои села, рай и обцентры. Тот чувак вообще что-то мало продержался. Обычно первые 2-3 года самые трудные, потом все как-то входит в колею.
rjkz написав: Ну, я могу сказать, что передергиваете таки Вы. ЛЛЛ. Это ГЛАВНЫЙ показатель недвиги. Вот и сравнивайте по ЛЛЛ. Измените масштаб. Сравните суперпуперлухури дом в Задрючинске Глопупского района и условный ...скажем монолитнокаркасник в...ну пусть будет в районе метро Берестейская. Скажем, ЗО. Вы наверняка ответите, что Задрючинсков в Украине навалом, а Киев - один. И будете правы. Теперь измените масштаб опять. Сравните самый-самый пуповый новострой....скажем, в Белграде или СОфии или Бухаресте с НЙ. И окажется, что таких столиц бывшего соцлагеря много, а Нй - один. НЙ можно сравнивать со столицами и крупными городами передовых стран мира. Скажем, с Лондоном или Парижем или Токио. Но, сорри, не с Киевом.
И натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.
Наверное, что Нью-Йорк такой офигенный НьюЙоркер, роняя тапки, сьепнул к себе в Находку. 😏
Ну, как бы и не все покорители Киева его могут покорять и возвращаются в свои села, рай и обцентры. Тот чувак вообще что-то мало продержался. Обычно первые 2-3 года самые трудные, потом все как-то входит в колею.
Так у него разошлись привезенные с собой 60ткуе.Аренда двушка в месяц +каждодневное кофе в Стпрбаксе по 10 дол , как раз на год и хватило. Работа хендименом не позволяла оплачивать текущие расходы.