Додано: Вів 13 сер, 2024 05:02

Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: [quote="5756583:rjkz"



Ну, я могу сказать, что передергиваете таки Вы.

ЛЛЛ.

Это ГЛАВНЫЙ показатель недвиги.

Вот и сравнивайте по ЛЛЛ.

Измените масштаб.

Сравните суперпуперлухури дом в Задрючинске Глопупского района и условный ...скажем монолитнокаркасник в...ну пусть будет в районе метро Берестейская.

Скажем, ЗО.

Вы наверняка ответите, что Задрючинсков в Украине навалом, а Киев - один.

И будете правы.

Теперь измените масштаб опять.

Сравните самый-самый пуповый новострой....скажем, в Белграде или СОфии или Бухаресте с НЙ.

И окажется, что таких столиц бывшего соцлагеря много, а Нй - один.

НЙ можно сравнивать со столицами и крупными городами передовых стран мира.

Скажем, с Лондоном или Парижем или Токио. Но, сорри, не с Киевом.



И натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится. [quote="5756583:rjkz"Ну, я могу сказать, что передергиваете таки Вы.ЛЛЛ.Это ГЛАВНЫЙ показатель недвиги.Вот и сравнивайте по ЛЛЛ.Измените масштаб.Сравните суперпуперлухури дом в Задрючинске Глопупского района и условный ...скажем монолитнокаркасник в...ну пусть будет в районе метро Берестейская.Скажем, ЗО.Вы наверняка ответите, что Задрючинсков в Украине навалом, а Киев - один.И будете правы.Теперь измените масштаб опять.Сравните самый-самый пуповый новострой....скажем, в Белграде или СОфии или Бухаресте с НЙ.И окажется, что таких столиц бывшего соцлагеря много, а Нй - один.НЙ можно сравнивать со столицами и крупными городами передовых стран мира.Скажем, с Лондоном или Парижем или Токио. Но, сорри, не с Киевом.И натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.

Наверное, что Нью-Йорк такой офигенный НьюЙоркер, роняя тапки, сьепнул к себе в Находку. 😏 Наверное, что Нью-Йорк такой офигенный НьюЙоркер, роняя тапки, сьепнул к себе в Находку. 😏



Ну, как бы и не все покорители Киева его могут покорять и возвращаются в свои села, рай и обцентры.

Тот чувак вообще что-то мало продержался.

Обычно первые 2-3 года самые трудные, потом все как-то входит в колею. Ну, как бы и не все покорители Киева его могут покорять и возвращаются в свои села, рай и обцентры.Тот чувак вообще что-то мало продержался.Обычно первые 2-3 года самые трудные, потом все как-то входит в колею.

Так у него разошлись привезенные с собой 60ткуе.Аренда двушка в месяц +каждодневное кофе в Стпрбаксе по 10 дол , как раз на год и хватило. Работа хендименом не позволяла оплачивать текущие расходы.[/quote]Стоп.Он не РАБОТАЛ хендименом, а был селфэмплойд как хендимен.Это 2 большие разницы. Он мог заработать 120 долларов за час работы. А мог и не заработать. А мог и неделю без работы быть. Это не работа.Если-бы он работал на эмплоера как хендимен, то имел-бы минимум 25 баксов в час, то есть 50 куе в год. Еще раз, это минимум.А 10 баксов в день в старбаксе на кофе - это 3650 долларов в год.Кто ему дохтур.