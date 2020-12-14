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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11897118981189911900
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 16:16

"Курс гривні гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня"

Хтось обіцяв скоро гривну "па37" і "даражай КРЖН".
І де воно?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 17:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ocean Mall

https://www.facebook.com/share/v/R2EHjt ... tid=WC7FNe
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 21:41

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить.
Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного.

вот поэтому и сравнивать эти объекты никак нельзя
сорри но реально нет времени отвечать на все ваши простыни поэтому вырезал главное)
но вы продолжайте передергивать, натягивать сову на глобус и сравнивать "теплое с мягким", "неокрепшие умы" и недалекие неофиты будут радостно похрюкивать и повизгивать...пока...в реале не столкнется с ценником 5койро в дупе Кракова)))


Ну, я могу сказать, что передергиваете таки Вы.
ЛЛЛ.
Это ГЛАВНЫЙ показатель недвиги.
Вот и сравнивайте по ЛЛЛ.
Измените масштаб.
Сравните суперпуперлухури дом в Задрючинске Глопупского района и условный ...скажем монолитнокаркасник в...ну пусть будет в районе метро Берестейская.
Скажем, ЗО.
Вы наверняка ответите, что Задрючинсков в Украине навалом, а Киев - один.
И будете правы.
Теперь измените масштаб опять.
Сравните самый-самый пуповый новострой....скажем, в Белграде или СОфии или Бухаресте с НЙ.
И окажется, что таких столиц бывшего соцлагеря много, а Нй - один.
НЙ можно сравнивать со столицами и крупными городами передовых стран мира.
Скажем, с Лондоном или Парижем или Токио. Но, сорри, не с Киевом.

И натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 23:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В ПРИВАТБАНКУ І ОЩАДБАНКУ НАЗВАЛИ КІЛЬКІСТЬ ВІДМОВ ЗА ПРОГРАМОЮ «ЄОСЕЛЯ»

Іпотеку під 3% чи 7% через державну програму «єОселя», яка стартувала в жовтні 2022 року, вдається отримати далеко не всім охочим.

На кредит за програмою «єОселя» щомісячно у банк надходить більш ніж 9000 заявок. Із них — попередньо позитивно ухвалених рішень близько 52%.

Для прийняття рішення банк цікавить платоспроможність клієнта та кредитне навантаження, а поточна кредитна історія має безпосередній вплив на рішення. Клієнт, що мав виходи на прострочення за попередніми кредитами або ж прострочення на момент подачі заявки, не може бути прокредитований, не закривши поточні заборгованості

У державному Ощадбанку розповіли, що статистично два запити з трьох, що надходять до них на розгляд, задовольняються, і банк видає іпотечний кредит.

«Найчастіші причини відмови — негативна кредитна історія та недостатній дохід. Проте фахівці Ощадбанку індивідуально працюють із кожним запитом, адже ми прагнемо допомогти вирішити житлові проблеми якнайбільшої кількості українців», — зазначають у пресслужбі Ощаду.

Загалом банками-учасниками програми «єОселя» за перше півріччя поточного року видано 5505 кредитів на 9,4 млрд гривень.

У минулому, 2023 році, було видано 5855 кредитів на 8,8 млрд грн всіма банками-учасниками програми.

Найбільшу кількість кредитів за програмою «єОселя» банки видають для Києва та Київської області. На столичний регіон припадає понад 45% позик.

https://3m2.ua/news/v-pryvatbanku-i-osh ... jzlcbrk-jw
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 23:49

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  rjkz написав:Средний человек, который покупает в Линдене, так сказать ЦА - это весьма интересный персонаж, который можно тоже обсудить.
Покупатель Авалона - это средний средний и средний верхний класс. Ничего примечательного.

вот поэтому и сравнивать эти объекты никак нельзя
сорри но реально нет времени отвечать на все ваши простыни поэтому вырезал главное)
но вы продолжайте передергивать, натягивать сову на глобус и сравнивать "теплое с мягким", "неокрепшие умы" и недалекие неофиты будут радостно похрюкивать и повизгивать...пока...в реале не столкнется с ценником 5койро в дупе Кракова)))


Ну, я могу сказать, что передергиваете таки Вы.
ЛЛЛ.
Это ГЛАВНЫЙ показатель недвиги.
Вот и сравнивайте по ЛЛЛ.
Измените масштаб.
Сравните суперпуперлухури дом в Задрючинске Глопупского района и условный ...скажем монолитнокаркасник в...ну пусть будет в районе метро Берестейская.
Скажем, ЗО.
Вы наверняка ответите, что Задрючинсков в Украине навалом, а Киев - один.
И будете правы.
Теперь измените масштаб опять.
Сравните самый-самый пуповый новострой....скажем, в Белграде или СОфии или Бухаресте с НЙ.
И окажется, что таких столиц бывшего соцлагеря много, а Нй - один.
НЙ можно сравнивать со столицами и крупными городами передовых стран мира.
Скажем, с Лондоном или Парижем или Токио. Но, сорри, не с Киевом.

И натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.

Наверное, что Нью-Йорк такой офигенный НьюЙоркер, роняя тапки, сьепнул к себе в Находку. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 00:38

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  Прохожий написав:вот поэтому и сравнивать эти объекты никак нельзя
сорри но реально нет времени отвечать на все ваши простыни поэтому вырезал главное)
но вы продолжайте передергивать, натягивать сову на глобус и сравнивать "теплое с мягким", "неокрепшие умы" и недалекие неофиты будут радостно похрюкивать и повизгивать...пока...в реале не столкнется с ценником 5койро в дупе Кракова)))


Ну, я могу сказать, что передергиваете таки Вы.
ЛЛЛ.
Это ГЛАВНЫЙ показатель недвиги.
Вот и сравнивайте по ЛЛЛ.
Измените масштаб.
Сравните суперпуперлухури дом в Задрючинске Глопупского района и условный ...скажем монолитнокаркасник в...ну пусть будет в районе метро Берестейская.
Скажем, ЗО.
Вы наверняка ответите, что Задрючинсков в Украине навалом, а Киев - один.
И будете правы.
Теперь измените масштаб опять.
Сравните самый-самый пуповый новострой....скажем, в Белграде или СОфии или Бухаресте с НЙ.
И окажется, что таких столиц бывшего соцлагеря много, а Нй - один.
НЙ можно сравнивать со столицами и крупными городами передовых стран мира.
Скажем, с Лондоном или Парижем или Токио. Но, сорри, не с Киевом.

И натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.

Наверное, что Нью-Йорк такой офигенный НьюЙоркер, роняя тапки, сьепнул к себе в Находку. 😏


Ну, как бы и не все покорители Киева его могут покорять и возвращаются в свои села, рай и обцентры.
Тот чувак вообще что-то мало продержался.
Обычно первые 2-3 года самые трудные, потом все как-то входит в колею.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 01:45

  rjkz написав:
  Bolt написав:
  rjkz написав:
Ну, я могу сказать, что передергиваете таки Вы.
ЛЛЛ.
Это ГЛАВНЫЙ показатель недвиги.
Вот и сравнивайте по ЛЛЛ.
Измените масштаб.
Сравните суперпуперлухури дом в Задрючинске Глопупского района и условный ...скажем монолитнокаркасник в...ну пусть будет в районе метро Берестейская.
Скажем, ЗО.
Вы наверняка ответите, что Задрючинсков в Украине навалом, а Киев - один.
И будете правы.
Теперь измените масштаб опять.
Сравните самый-самый пуповый новострой....скажем, в Белграде или СОфии или Бухаресте с НЙ.
И окажется, что таких столиц бывшего соцлагеря много, а Нй - один.
НЙ можно сравнивать со столицами и крупными городами передовых стран мира.
Скажем, с Лондоном или Парижем или Токио. Но, сорри, не с Киевом.

И натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.

Наверное, что Нью-Йорк такой офигенный НьюЙоркер, роняя тапки, сьепнул к себе в Находку. 😏


Ну, как бы и не все покорители Киева его могут покорять и возвращаются в свои села, рай и обцентры.
Тот чувак вообще что-то мало продержался.
Обычно первые 2-3 года самые трудные, потом все как-то входит в колею.

Так у него разошлись привезенные с собой 60ткуе.Аренда двушка в месяц +каждодневное кофе в Стпрбаксе по 10 дол , как раз на год и хватило. Работа хендименом не позволяла оплачивать текущие расходы.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 05:02

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:[quote="5756583:rjkz"

Ну, я могу сказать, что передергиваете таки Вы.
ЛЛЛ.
Это ГЛАВНЫЙ показатель недвиги.
Вот и сравнивайте по ЛЛЛ.
Измените масштаб.
Сравните суперпуперлухури дом в Задрючинске Глопупского района и условный ...скажем монолитнокаркасник в...ну пусть будет в районе метро Берестейская.
Скажем, ЗО.
Вы наверняка ответите, что Задрючинсков в Украине навалом, а Киев - один.
И будете правы.
Теперь измените масштаб опять.
Сравните самый-самый пуповый новострой....скажем, в Белграде или СОфии или Бухаресте с НЙ.
И окажется, что таких столиц бывшего соцлагеря много, а Нй - один.
НЙ можно сравнивать со столицами и крупными городами передовых стран мира.
Скажем, с Лондоном или Парижем или Токио. Но, сорри, не с Киевом.

И натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.

Наверное, что Нью-Йорк такой офигенный НьюЙоркер, роняя тапки, сьепнул к себе в Находку. 😏


Ну, как бы и не все покорители Киева его могут покорять и возвращаются в свои села, рай и обцентры.
Тот чувак вообще что-то мало продержался.
Обычно первые 2-3 года самые трудные, потом все как-то входит в колею.

Так у него разошлись привезенные с собой 60ткуе.Аренда двушка в месяц +каждодневное кофе в Стпрбаксе по 10 дол , как раз на год и хватило. Работа хендименом не позволяла оплачивать текущие расходы.[/quote]

Стоп.
Он не РАБОТАЛ хендименом, а был селфэмплойд как хендимен.
Это 2 большие разницы. Он мог заработать 120 долларов за час работы. А мог и не заработать. А мог и неделю без работы быть. Это не работа.
Если-бы он работал на эмплоера как хендимен, то имел-бы минимум 25 баксов в час, то есть 50 куе в год. Еще раз, это минимум.
А 10 баксов в день в старбаксе на кофе - это 3650 долларов в год.
Кто ему дохтур.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 05:21

  Frant написав:"Курс гривні гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня"

Хтось обіцяв скоро гривну "па37" і "даражай КРЖН".
І де воно?

Воно зникло
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 06:32

  Investor_K написав:
  Frant написав:"Курс гривні гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня"

Хтось обіцяв скоро гривну "па37" і "даражай КРЖН".
І де воно?

Воно зникло

Ще випливе.
З бездокументними "новобудами" войцеховського як "найвигіднішим" сегментом Кржн.
Frant
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