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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11898118991190011901
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 13:54

Денис Шмигаль

На виконання доручення Президента України Уряд ухвалив зміни до програми «єОселя».

Ідеться про зменшення першого внеску по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років включно.

Очікуємо, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту.

Загалом вже понад 12 тисяч українських родин скористалися програмою «єОселя». Серед них військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:53

  Ірина_ написав:Денис Шмигаль

На виконання доручення Президента України Уряд ухвалив зміни до програми «єОселя».

Ідеться про зменшення першого внеску по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років включно.

Очікуємо, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту.

Загалом вже понад 12 тисяч українських родин скористалися програмою «єОселя». Серед них військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці



Щоб ще вигадати щоб ціни не впали? Може корупційну частку прибрати, але ні це святе...
Slon_Nosov
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