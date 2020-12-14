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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11898118991190011901
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 13:54

Денис Шмигаль

На виконання доручення Президента України Уряд ухвалив зміни до програми «єОселя».

Ідеться про зменшення першого внеску по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років включно.

Очікуємо, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту.

Загалом вже понад 12 тисяч українських родин скористалися програмою «єОселя». Серед них військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 15:53

  Ірина_ написав:Денис Шмигаль

На виконання доручення Президента України Уряд ухвалив зміни до програми «єОселя».

Ідеться про зменшення першого внеску по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років включно.

Очікуємо, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту.

Загалом вже понад 12 тисяч українських родин скористалися програмою «єОселя». Серед них військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці



Щоб ще вигадати щоб ціни не впали? Може корупційну частку прибрати, але ні це святе...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У 2024 році майже всі іпотечні угоди укладені за програмою єОселя, іпотечного кредитування поза межами цієї програми майже немає — про це йдеться у звіті Нацбанку про фінансову стійкість за перше півріччя 2024 року.

Станом на червень 2024 року за період дії програми було видано понад 10 тисяч кредитів на суму майже 17 млрд грн. «Це майже половина виданих за останні п’ять років позик. Темпи кредитування за програмою стійкі: за п’ять місяців 2024 року надано майже стільки ж кредитів, як у другому півріччі торік. Дві третини кредитів у єОселі, як і раніше, надаються під ставку 3% окремим категоріям клієнтів: передусім військовослужбовцям та правоохоронцям», — йдеться у звіті.

«єОселя стала не лише найуспішнішою іпотечною програмою на українському ринку, а й створює конкурентне середовище для банків, які змагаються за клієнта. єОселя стимулює банки розвиватись, діджиталізуватись та оптимізовувати процес прийняття рішень, щоб стати партнером програми», — зауважив голова правління Євген Мецгер.

Так, за минулий тиждень було видано 170 кредитів на 296 млн гривень:

військовослужбовці та силовики – 82
українці без власного житла – 44
медики – 21
педагоги – 11
ветерани – 3
ВПО – 6
науковці – 3
Минулого тижня 45 родин обрали житло «першого продажу», в тому числі 10 квартир у будинках, що зводяться.

https://3m2.ua/news/programa-yeoselya-d ... jzlcbrk-jw
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:17

сорян за оффтоп. в сеть слили квартиру долиной (пенсионная певичка с рф)
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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 13 сер, 2024 19:31, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:23

  vitaliiangel написав:сорян за оффтоп. в сеть слили картину долиной (пенсионная певичка с рф)
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Мабуть на кожну кімнату наймали нового дизайнера, схоже на якусь історію хвороби... :lol:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:29

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:33

  Slon_Nosov написав:Мабуть на кожну кімнату наймали нового дизайнера, схоже на якусь історію хвороби..
я думаю если бы бабушке из бабушатника дали лям уе, при условии что все надо вложить в ремонт, вышло бы нечто похожее. Отсутствие вкуса при избытке денег, я бы так этот стиль назвал.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 19:46

програв із підвісної офісної стелі
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 20:03

  vitaliiangel написав:

12 лямов отель на Майдане?
Ну в ремонт по бедному 5-7.
Нормально 10-20 млн
Рыночная цена такого объекта в таком состоянии 120-180 млн долларов
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 20:06

  UA написав:12 лямов отель на Майдане?
там один этаж столько стоит...
vitaliiangel
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  #<1 ... 11898118991190011901
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