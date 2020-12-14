Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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У 2024 році майже всі іпотечні угоди укладені за програмою єОселя, іпотечного кредитування поза межами цієї програми майже немає — про це йдеться у звіті Нацбанку про фінансову стійкість за перше півріччя 2024 року.
Станом на червень 2024 року за період дії програми було видано понад 10 тисяч кредитів на суму майже 17 млрд грн. «Це майже половина виданих за останні п’ять років позик. Темпи кредитування за програмою стійкі: за п’ять місяців 2024 року надано майже стільки ж кредитів, як у другому півріччі торік. Дві третини кредитів у єОселі, як і раніше, надаються під ставку 3% окремим категоріям клієнтів: передусім військовослужбовцям та правоохоронцям», — йдеться у звіті.
«єОселя стала не лише найуспішнішою іпотечною програмою на українському ринку, а й створює конкурентне середовище для банків, які змагаються за клієнта. єОселя стимулює банки розвиватись, діджиталізуватись та оптимізовувати процес прийняття рішень, щоб стати партнером програми», — зауважив голова правління Євген Мецгер.
Так, за минулий тиждень було видано 170 кредитів на 296 млн гривень:
військовослужбовці та силовики – 82 українці без власного житла – 44 медики – 21 педагоги – 11 ветерани – 3 ВПО – 6 науковці – 3 Минулого тижня 45 родин обрали житло «першого продажу», в тому числі 10 квартир у будинках, що зводяться.