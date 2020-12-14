|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 сер, 2024 20:42
rjkz написав:
натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.
ну вот не в бровь а между глаз)
люблю самокритику))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13796
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1443 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 13 сер, 2024 20:42
Ірина_ написав:Денис Шмигаль
На виконання доручення Президента України Уряд ухвалив зміни до програми «єОселя».
Ідеться про зменшення першого внеску по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років включно.
Очікуємо, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту.
Загалом вже понад 12 тисяч українських родин скористалися програмою «єОселя». Серед них військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці
УКО і нахалбуд ПС підпадає?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36015
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2784 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 13 сер, 2024 20:44
vitaliiangel написав:
1 м2 в центрі Києва, виходить, ПА100$ чи па-скільки? Це вже дно?
Якщо нарізати на кавалірки і перепродати, то можна піднятися крутіше Сморчковського.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 13 сер, 2024 20:48, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36015
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2784 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 13 сер, 2024 20:48
Кияни заборгували 1,5 млрд грн за водопостачання
Найбільша кількість боржників у Дніпровському, Деснянському, Солом’янському районах.
Більш ніж 400 споживачів відключать у серпні, їх сукупний борг становить більше 2 мільйонів гривень.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24534
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2406 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 13 сер, 2024 20:49
flyman написав:
Якщо нарізати на кавалірки і перепродати, то можна піднятися крутіше Сморчковського.
а если на капсульный отель порезать?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24534
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2406 раз.
- Подякували: 3367 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24874
|16651502
|
Пон 12 сер, 2024 10:44
Frant
|
|1359
|5457854
|
|
|3
|55709
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|