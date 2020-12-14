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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 сер, 2024 03:45
Прохожий написав: rjkz написав:
натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.
ну вот не в бровь а между глаз)
люблю самокритику))
САМОкритику Вы не любите.
Вы любите других критиковать.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 07:14
vitaliiangel написав: UA написав:
12 лямов отель на Майдане?
там один этаж столько стоит...
Своїм продали, за придуманною схемою.
Корупція доб'є цю державу.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 07:33
Frant франт ты лучший!
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