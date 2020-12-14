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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11900119011190211903
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 03:45

  Прохожий написав:
  rjkz написав:натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.

ну вот не в бровь а между глаз)
люблю самокритику))


САМОкритику Вы не любите.
Вы любите других критиковать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 07:14

  vitaliiangel написав:
  UA написав:12 лямов отель на Майдане?
там один этаж столько стоит...

Своїм продали, за придуманною схемою.

Корупція доб'є цю державу.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 07:33

Frant франт ты лучший!
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