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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 сер, 2024 22:44
dr_bastm написав:
Загальна площа готелю Козацький – 9513 кв. м. По курсу міжбанку вийде 1220 дол. за метр
, у самому жирному місці України
Был опыт приобретения бетона в жирнейшем месте под посуточную и с гарантированным капремонтом этой прелести в не самое спокойное время?
Сталинки рядом для себя, не под букинг, тоже давненько так, со времён курса 8 наверно, 5куе/метр не стоят
Что с ремонтом от Махно, что с нежелтеющей 25 лет "снежкой", что с запахом мумии члена ЦК
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Додано: Вів 13 сер, 2024 22:53
UA написав: vitaliiangel написав:
12 лямов отель на Майдане?
Ну в ремонт по бедному 5-7.
Нормально 10-20 млн
Рыночная цена такого объекта в таком состоянии 120-180 млн долларов
При рыночной цене 120млн уе наверно отель будет забит туристами, желающими посмотреть на столицу страны давшей ляща ядрёной лаптении, и номерок на двоих метров в 25 будет стоить далеко за соточку в сутки?
Пять звёзд там наверно без сноса и реконструкции(как с легендарной "Мацквой" в моцкве) недостижимо
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Додано: Сер 14 сер, 2024 03:43
UA написав: vitaliiangel написав:
12 лямов отель на Майдане?
Ну в ремонт по бедному 5-7.
Нормально 10-20 млн
Рыночная цена такого объекта в таком состоянии 120-180 млн долларов
Я там был несколько лет назад.
Там ремонт советского времени.
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rjkz
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Додано: Сер 14 сер, 2024 03:45
Прохожий написав: rjkz написав:
натягивайте свою сову на свой глобус как Вам заблагорассудится.
ну вот не в бровь а между глаз)
люблю самокритику))
САМОкритику Вы не любите.
Вы любите других критиковать.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 12:17
"Вторинка" КРЖН продовжує дешевшати.
Пропозицій все більше.
Зараз ціни - на рівні 2003 р., навіть 2002 р.
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